Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB發盈喜 料去年轉賺逾5000萬 新聞女王2鞏固全年廣告收入雙位數增長

股市
更新時間：17:19 2026-02-10 HKT
發佈時間：17:19 2026-02-10 HKT

電視廣播（TVB，511）發盈喜，預告去年全年扭虧為賺，錄得純利超過5000萬元，為8年來業績重新轉賺，2024年時仍虧損4.91億元。至於全年EBITDA預計錄得逾3.5億元，按年增長逾18.6%。

TVB指，受益於去年11月首播劇集《新聞女王2》的廣告和贊助推動下，上季在香港地面免費頻道的廣告收入持續呈現按年增長趨勢，因此預計全年的廣告收入按年錄雙位數百分比的增長。

「香港劇集持續吸引內地觀眾」

TVB表示，在內地業務同樣在上季首播《新聞女王2》，反響非常正面，凸顯香港劇集持續吸引內地觀眾；季內亦開始拍攝一套與耀客傳媒合作的新合拍劇《枱底》。

數碼廣告收入上季續強勁雙位數增長

在數字媒體業務方面，TVB表示，因客戶購買更多myTV SUPER串流服務及其他數字資產的廣告套餐，數碼廣告收入在去年第四季度持續實現強勁的雙位數百分比增長。該集團續指，上季myTV SUPER串流服務所有服務層級的平均每月活躍收看人數，維持約190萬名，而社交媒體帳戶和手機應用程式等其他數字資產，在追蹤和訂閱人數繼續以強勁的雙位數百分比增長。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前