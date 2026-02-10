TVB發盈喜 料去年轉賺逾5000萬 新聞女王2鞏固全年廣告收入雙位數增長

電視廣播（TVB，511）發盈喜，預告去年全年扭虧為賺，錄得純利超過5000萬元，為8年來業績重新轉賺，2024年時仍虧損4.91億元。至於全年EBITDA預計錄得逾3.5億元，按年增長逾18.6%。

TVB指，受益於去年11月首播劇集《新聞女王2》的廣告和贊助推動下，上季在香港地面免費頻道的廣告收入持續呈現按年增長趨勢，因此預計全年的廣告收入按年錄雙位數百分比的增長。

「香港劇集持續吸引內地觀眾」

TVB表示，在內地業務同樣在上季首播《新聞女王2》，反響非常正面，凸顯香港劇集持續吸引內地觀眾；季內亦開始拍攝一套與耀客傳媒合作的新合拍劇《枱底》。

數碼廣告收入上季續強勁雙位數增長

在數字媒體業務方面，TVB表示，因客戶購買更多myTV SUPER串流服務及其他數字資產的廣告套餐，數碼廣告收入在去年第四季度持續實現強勁的雙位數百分比增長。該集團續指，上季myTV SUPER串流服務所有服務層級的平均每月活躍收看人數，維持約190萬名，而社交媒體帳戶和手機應用程式等其他數字資產，在追蹤和訂閱人數繼續以強勁的雙位數百分比增長。

