恒指高開175點 科網股向上 紫金升近3% 新股樂欣戶外升96%｜港股開市

美國股市繼上周五後繼續反彈，其中道指周一收市升20點或0.04%，報50135點；標指升32點或0.47%，報6964點；納指則升207點或0.9%，報23238點。至於反映中概股表現的金龍指數，周一升0.12%至7817點。

Google母企擬發債籌200億美元

焦點股中，Google母企Alphabet（GOOGL）計劃發行美元債券籌集200億美元，規模高於最初預計的150億美元，並有報道指已吸引超過1,000億美元訂單，債券最多分為7部分，期限最長為2066年到期，其價差較美債高出0.95個百分點。此外，Alphabet也向投資者推介其在瑞士和英國的首次發債計劃，其中英國市場發行還可能包括一筆罕見的100年期債券。該股周一股價收報324.32美元，升0.45%。

內地對16企開展用工行政指導

港股方面，恒指今早高開175點，報27202點。藍籌股中，紫金（2899）升近3%，泡泡瑪特（9992）升2.4%。科網股普遍向上，騰訊（700）升0.5%；小米（1810）升0.8%；百度（9888）亦升近1%；網易（9999）更升2.4%。

值得留意的是，中國人力資源社會保障部會同六個部門，對16家企業開展用工行政指導，維護新就業形態勞動者權益。另外，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室組織，對阿里巴巴（9988）旗下高德打車進行約談。消息傳出後，阿里股價今早升1.1%；美團（3690）無起跌；京東（9618）升1.2%；順豐同城（9699）跌3%；曹操出行（2643）升2.3%；中通快遞（2057）升0.05%；極兔快遞（1519）則升0.8%。

樂欣戶外公開發售錄3653倍超購

新股方面，今日正式掛數的樂欣戶外（2720），公開發售錄約3,653倍超購，一手中籤率1%，國際發售超購近2倍；該股開市報24.02元，升96%。

愛芯元智一手中籤率18%

另一新股愛芯元智（600），公開發售錄約103倍超購，一手中籤率18%，國際發售超購逾5倍；該股開市報28.2元，無起跌。

眾安智慧生活折讓16%配股

其他個股消息中，眾安智慧生活（2271）擬配售5,174.14萬股，集資7,865萬元，佔經擴大己發行股份9.09%，每股配售價1.52元，較上日收市價1.81元折讓16%。完成後，眾安集團（672）於眾安智慧生活持股由71.28%攤薄至64.8%；兩股今早分別報1.81元及0.123元，雙雙無起跌。

北水動向方面，昨日淨賣出港股18.86億元，騰訊（700）、南方恒生科技（3033）及小米（1810）分別獲淨買入18億元、6.4億元及2.09億元；而盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及快手（1024）分別遭淨賣出45.55億元、10億元及5.69億元。