香港電訊去年多賺4% 末期息47.97仙 5G客戶增20%

香港電訊（6823）公布去年業績，總收入按年增長5%至365.5億元，EBITDA錄得142.3億元，按年升4%%，純利錄得52.9億元，按年上升4%。每股末期分派47.97港仙，全年共分派81.77港仙。董事總經理許漢卿表示，集團透過網絡基建與持續創新應對市場挑戰，並聚焦AI、數據中心、跨境連接及5G升級，以鞏固市場地位。

漫遊推動通訊服務收入增5% ARPU 195元

期內流動通訊服務收入上升5%至91.6億元，主要受惠於5G客戶增長及漫遊收入提升。5G後付客戶按年增加20%至約210萬戶，佔整體客群60%；流動業務每名客戶平均費額（ARPU）升至195元，客戶流失率維持於0.7%的低位。漫遊服務表現突出，活躍漫遊用戶比例上升至71%，整體漫遊收益增長8%，其中個人出境漫遊收益更大幅上升18%。

家居寬頻方面，網上行（Netvigator）光纖用戶數上升4%至近110萬戶，佔整體寬頻用戶73%。2500M服務推出後市場反應理想，客戶數目按年增長93%，而每名客戶平均消費額（ARPU）亦提升約70元。Now TV加快轉型為內容聚合平台，接入多個國際串流服務，帶動Now OTT（over-the-top）用戶增長16%，整體用戶增至146萬名。集團新近推出全港首個不限速5G月費計劃，整合流動服務與娛樂內容，預期將推動2026年用戶增長。

企業方案增長8% 未入帳訂單逾50億

企業業務方面，本地數據與大型項目收益大幅增長8%，全年完成超過320個項目，年底未入帳新訂單超過50億元。增長動力主要來自企業AI部署、網絡安全需求，以及供應鏈多元化所推動的數碼方案需求。集團為物流、環保、零售等行業提供5G專用網絡、AI無人機巡查等方案，並協助金融及電力機構建立AI智能營運中心。

去年內地企業業務收入升13%，國際業務拓展至歐洲、非洲及拉丁美洲，緩和全球貿易緊張局勢影響。

許漢卿：尊重理性競爭 避開單純價格戰

面對中移動（941）入股香港寬頻（1310）後推出平價5G計劃，許漢卿指出，集團尊重理性競爭，未來將繼續以優質網絡及客戶體驗鞏固市場，避免陷入單純價格戰。她強調，香港電訊在商業市場已超越基礎連接服務，透過提供人工智能平台、智慧城市應用等高增值方案，形成差異化優勢。

擴大北部都會區投資 看好2026年前景

許漢卿表示，集團將持續加大在北部都會區的投資，包括在落馬洲河套區建設AI機樓及研發中心，並強化跨境數據連接，配合區域發展需求。此外，集團將加強與科研機構合作，推動技術商業化，支持本地初創發展。她對2026年前景表示樂觀，指出本港經濟復甦、旅客回流及AI發展將帶來新增長動力，集團將平衡業務增長與盈利能力，維持可持續派息政策。

招商局增購無源網絡業務9%股權

同日香港電訊公布，繼接獲招商局資本旗下公司提出以68億元收購其無源光纖及銅纜網絡業務40%股權及應收款後，上周六再接獲同一集團控制公司CM Silk Road Capital Management Ltd額外收購該業務9%股權的要約。雙方正就進一步投資條款進行磋商，唯相關交易未必最終落實。