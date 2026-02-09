凌雄科技遭證監點名股權高度集中 股價一個月升2.4倍

證監會收市後點名於2022年11月掛牌、內地翻新IT設備經銷商凌雄科技（2436）的股權於2026年1月26日集中於極少數股東，並提示鑑於股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，該公司的股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。該股今日收報11.32元，跌6.4%，今日成交額14.3萬元，市值近40億元。

股權分佈的查訊結果顯示，凌雄科技於2026年1月26日，有25名股東合共持有近3.26億股，相當於已發行股本92.27%，即只有7.73%由其他股東持有。該股收市價由去年12月23日的4.07元，至今年1月26日的13.87元止，累升逾2.4倍。本月6日，該股收報12.1元，較去年12月23日收市價4.07元高出近2倍。