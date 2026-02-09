港股反彈 嘗試回補上周一下跌裂口｜古天后

2月9日，大致多雲，天氣清涼，日間短暫時間有陽光。上周五美股見投資者趁低吸納，加上「恐慌指數」VIX回落逾20%，美股周五急彈，道指破頂，曾升1260點見50169，收市歷史性突破5萬心理大關，創紀錄新高報50115，急升1206點或2.47%，標指升133點或1.97%，報收6932；納指大幅反彈490點或2.18%，報收23031。Nvidia及Tesla分別升7.9%及3.5%，高盛及摩根大通雙雙升逾4%，Caterpillar升7.1%。

AI經歷「一代人一次基礎設施建設」

Nvidia行政總裁黃仁勳表示，市場對AI產品需求極為火熱，鑑於整個行業正經歷「一代人一次基礎設施建設」，呢個建設過程將持續數年，因此，喺AI領域大規模資本開支既合理且必要，基礎建設還會持續7年至8年時間。但市場對於AI企業大幅增加資本開支憂慮揮之不去，亞馬遜預測今年資本開支急增至2,000億美元，拖累股價一度急跌10%，收市仍要跌5.6%；Alphabet續跌2.5%。

美國10年期債息曾升2.59基點至4.206厘，其後回吐；兩年期債息揚3.89基點至3.4893厘。美滙指數一度跌0.27%至97.56，日圓回落0.08%。不過市場避險情緒略為降溫，比特幣瀉至60,033美元後，掉頭最多抽高19%，至71,462美元，目前於7萬美元水平附近上落。金價扭轉上周四跌勢，目前已反彈重上5,000美元水平。

恒指企穩27000 或挑戰27400

港股於2月首個星期大幅調整，上周一開市裂口低開，並遺下一個284點下跌裂口27100至27384，雖然其後三個交易日反彈，但至周五恒生指數再度低開500點，並曾跌至26295近一個月低位，收市跌幅收窄至325點，至26559收市，按周則跌828點或3.02%。上周五恒指跌至接近50日及100日線附近反彈，加上沽空金額連續兩個交易日增至20%，隨時出現挾沽空急彈。事實上，上周四及周五，雖然大市低開，但均能低開反彈，並以全陽燭收市，反映挾沽空已開始，而周五晚美股全面上升，道指再創新高，帶動周五晚夜期及ADR顯著上升重上二萬七關，加上日本選舉結束，執政自民黨大勝，並取得超過三分二國會議席，帶動日股急升逾5%；帶動今早黑期更進一步升至27100水平，料今早大市顯著高開。

大市高開如能企穩27000，料可進一步向上回補上周一所遺下嘅下跌裂口，挑戰27400。不過如果下跌裂口未能完全回補，或在回補之後，未能企穩在裂口底部，即10日線約27100得而復失，代表大市仍受制島型頂利淡形態，超賣反彈過後調整或持續。相反，如果成功回補下跌裂口，並企穩於裂口頂部27400，解除島型頂威脅，則大市有機會再挑戰高位，甚至創新高。

不過，下周二起一連三日春節假期，下週一只有半個交易日，而北水將於16日至20日暫停，缺乏北水支持下，似乎要再展開另一升浪突破28000水平仍有難度，於2月份餘下時間，港股或傾向區間移動。

古天后