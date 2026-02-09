恒指升467點重上兩萬七 重磅金融科技股齊發力 泡泡瑪特升6% 專家料假前高位爭持｜港股收市

美國上周五重回升軌，日股和韓股等亞洲股市亦顯著走強，港股承接外圍強勢，在重磅科技股和金融股造好的帶動下高開高走。恒指周一企穩27000關收市，收報27027點，升467點，創本月高位，亦是近兩周以來最大的單日升幅。大市成交2551億元，不過北水轉淨流走18.9億元，終止連續淨流入6日趨勢。

北水轉流出19億

恒指高開422點後，升幅一度收窄至320點，其後高位整固，尾市再展升勢，最多升552點，最終全日收報27027點，升467點。國指收報9168點，升136點。科指收報5417點，升71點或1.3%。

內地股市亦高收，上證指數收報4123點，升1.4%，終止連跌兩日兼重上4100點關口；深成指收報14208點，升2.2%，重返14000關；創業板指數收報3332點，升3%。

五大重磅股貢獻恒指250點升幅

港股部分重磅科技股和金融股向上支撐大市，中國平安（2318）升4.9%，收報73元；友邦（1299）大升3.4%，收報86.35元；滙控（005）漲3.3%，收報139.3元；騰訊（700）揚2.3%，收報560元；阿里巴巴（9988）走高1.9%，收報157.9元。五股合計支撐恒指逾250點，貢獻超大市過半升幅。

中芯升4%

各大科企加大AI開支，市場憧憬晶片製造商將從中受惠，晶片股再拾升勢，上海復旦（1385）抽高10.6%，收報52.1元；中芯（981）升4.1%，收報70.35元；華虹半導體（1347）揚3.3%，收報102.5元。獲納入港股通的兆易創新（3986）飆升11.4%，收報314元。

智譜勁飆36%

AI應用股急彈，智譜（2513）神祕匿名模型「Pony Alpha」引開發者社區關注，該股飆升36.22%，收報276.8元，再創上市新高；MINIMAX（100）漲11.7%，收報515元；金山雲（3896）大升8.4%，收報7.04元；

金銀價格企穩，有色金屬股紛紛上行，紫金礦業（2899）向上5.6%，收報41.28元；同系的紫金黃金國際（2259）揚2.9%，收報210.4元。中國白銀（815）升4.9%，收報0.64元；招金礦業（1818）漲4.2%，收報34.62元。

美圖盈喜漲5%

個股方面，首掛新股瀾起科技（6809）收報175元，較招股價106.89元飆升63.7%，不計手續費一手帳面賺6811元。美圖（1357）發盈喜，預期截至去年底年度經調整淨利潤按年增60%至66%，美圖漲5%，收報6.55元。泡泡瑪特（9992）在年會上公布年度核心數據，指Labubu全年銷售超過1億隻，全品類全IP產品銷量逾4億隻，股價走高5.8%，收報257.2元。

伍禮賢：多個利好因素推動 惟短期難上兩萬八

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，多項因素正推升港股向上，包括外圍股市造好，美股、亞太股市中部分指數創新高，國際金市亦回穩，市場恐慌情緒暫緩，加上滬深股市強勢，以及早前港股近期跌勢較急且幅度顯著，有機會見底反彈。他續指，臨期農曆新年，假期氣氛濃厚，料恒指短期內將在27000點水平爭持，上試28000關暫有阻力。

---

恒指今早高開422點後，走勢反覆，最多曾升525點，高見27084點，其後升幅逐漸收窄，中午收市升382點或1.44%，報26942點，兩萬七關得而復失，半日成交金額1,362億元。科指半日則升54點或1.02%，報5400點。

信達生物與禮來合作 股價升6%

藍籌股中，信達生物（1801）宣佈與禮來製藥達成戰略合作，攜手推進腫瘤及免疫領域創新藥物的研發進程，目前信達生物已獲得3.5億美元首付款，消息刺激股價升5.91%至84.2元，成表現最好藍籌。此外，泡泡瑪特（9992）創始人王寧近日透露，LABUBU銷量超過一億隻，會員人數亦同樣超過一億，利好股價升5.76%。

滙豐半日升3% 領漲大市

重磅藍籌股中，以滙豐（005）升2.97%領漲，單隻股份已貢獻恒指75點，阿里（9988）及友邦（1299）亦分別升1.9%及2.8%。

科網股走勢則不一，百度（9888）升3.27%；京東（9618）升1.4%；騰訊（700）升1.1%；惟小米（1810）跌0.06%；美團（3690）亦跌0.98%。

太空光伏概念股走高 鈞達升14%

馬斯克據報押注光伏製造，為軌道算力和AI供電鋪路，其旗下電動車公司Tesla正加速推動太陽能製作，目標每年生產100吉瓦太陽能電池，為地球和太空的數據中心供電。太空光伏概念股全線走高，鈞達股份（2865）升近14%；福萊特玻璃（6865）升4.6%；協鑫科技（3800）升4.5%；新特能源（1799）亦升3.6%。

博彩股午前集體上升，新濠國際發展（200）升逾67%；美高梅中國（2282）升2.7%；金沙中國（1928）升2.5%。摩根士丹利報告預計，今年農曆新年假期的博彩收入將於去年十一黃金周相若，甚至更為強勁。

瀾起科技首日掛牌 半日升逾五成

個股方面，今日正式上市的瀾起科技（6809）高開57%，隨後股價升幅輕微收窄，中午收報160.5元，升50.15%。

此外，谷歌雲、亞馬遜AWS等雲服務商相繼加價，料提升算力資產回報預期，金山雲（3896）升7.7%至6.99元。

---

上周五各類風險資產反彈，美股一洗頹勢，道指狂飆逾1200點，破頂升穿5萬大關收市，納指和道指齊升2%；黃金、白銀等貴金屬和比特幣均錄得升幅。有分析指，港股今日有望承接外圍高開，惟春節假期前港股反彈空間或受制於資金流走，恒指短期在26200至27200點上落。

近年春節假前 港股4升1跌

港股過往5年於春節假前最後5個交易日，整體而言錄得4升1跌，其中2021年表現最佳，當年5個交易日悉數向上，合計累升1,060點或3.6%。而2022年表現最差，5個交易日整體累跌854點或3.5%跌幅。

恒指今早高開422點，報26982點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）升2.9%；騰訊（700）升0.5%；美團（3690）升1.8%；京東（9618）升2.7%；小米（1810）亦升0.6%。

瀾起國際發售超購逾36倍

新股方面，瀾起科技（6809）今日正式掛牌，公開發售部分錄706倍超購，一手中籤率5％，國際發售超購逾36倍。該股今早開報168元，升57%。

豪威及兆易今起獲納入港股通

個股消息中，豪威集團（501）及兆易創新（3986） 獲調入港通股標的證券名單，今日（9日）起生效。兩股今早分別開報107元及294元，升2.1%及4.3%。

美圖盈喜 料多賺逾六成

美圖公司（1357）昨發盈喜，預期截至去年底年度，按非國際財務報告準則經調整淨利潤按年增60%至66%，主要受惠於其主營業務「影像與設計產品」收入實現快速增長所致。該股今早開報6.6元，升5.8%。

郭思治：上試本月高位27126

致富證券市務總監郭思治指出，目前市場缺乏嚴重負面的消息，加上前幾年港股正處於熊市，春節假前成交冷清，現時情況完全不同，如今正處於牛市一期的延續，每日成交金約3,000億，料恒指春節假前有機會上試本月高位約27126點。

曾永堅：美股強勢帶動技術性反彈

香港股票分析師協會副主席曾永堅則表示，美股上周五的強勢表現可能帶動港股在未來一、兩個交易日出現技術性反彈，不過，美股強勁走勢有機會吸引全球資金流入，或限制港股反彈空間，對港股新年假期前走勢並不感過於樂觀，料恒指期內在26200至27200點上落。

展望本周，美國非農數據、去年12月核心零售銷售、1月失業率、及中國1月通脹數據CPI、PPI等經濟數據出爐、恒指公司將於本周五公布第四季度季檢結果。