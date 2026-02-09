五大持倉再升值｜唐牛

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

近日投資市場冰火兩重天，冰冷的有加密貨幣，比特幣上周一度跌穿6萬美元，較高位大跌五成，單計今年亦挫逾兩成；補倉效應下，環球科技股亦急速回落，表現遠不及傳統股。

多元投資 分散風險

火旺的一定要數日本股市，當地星期日舉行眾議院選舉，首相高市早苗領導的自民黨大勝，消息帶動日經指數今早曾大漲4%，升穿56000點，同步日圓亦回落至五算樓下，本欄五大商社持倉，無驚無險自動增值。

報完一輪市況，結論都係那個：多元投資、分散風險、加強回報。本欄比特幣持倉雖然重創，但在日股及黃金的反擊下，今年以來仍然錄得正回報，就算未來風水輪流轉，相信倉位也可以迎難而上，再創高峰。

唐牛

