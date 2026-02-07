Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

道指首破5萬點 特朗普歸功關稅政策 稱任內將達10萬點

股市
更新時間：14:01 2026-02-07 HKT
發佈時間：14:01 2026-02-07 HKT

美股周五大反彈，道指首次突破50000點大關，美國總統特朗普在社交平台上發文稱，美國股市創新高紀錄，國家安全也得到保障，均歸功於偉大的關稅政策，並預計在他任期結束前，道指將升至10萬點。

特朗普在社交平台上帖文預言道指在其任內將見10萬點。
特朗普在社交平台上帖文預言道指在其任內將見10萬點。

他在另一個帖文指，自己在任期還有3年時間已達到道指5萬點，比一些專家的預期早得多，並趁機為中期選舉拉票，指民主黨會摧毀經濟。

美股周五大反彈，道指首次突破50000點大關，收報50115點，標指迎來5月以來的最佳單日表現，道指、標指及納指收市分別升2.47%、1.97%及2.18%。不過有意見指，對軟件公司和AI產業盈利能力的泡沬疑慮未消失。

相關文章：道指首破5萬點大關 「經濟及盈利前景仍佳」 分析：軟件及AI泡沬疑慮未消失

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
3小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT