道指首破5萬點 特朗普歸功關稅政策 稱任內將達10萬點
更新時間：14:01 2026-02-07 HKT
發佈時間：14:01 2026-02-07 HKT
美股周五大反彈，道指首次突破50000點大關，美國總統特朗普在社交平台上發文稱，美國股市創新高紀錄，國家安全也得到保障，均歸功於偉大的關稅政策，並預計在他任期結束前，道指將升至10萬點。
他在另一個帖文指，自己在任期還有3年時間已達到道指5萬點，比一些專家的預期早得多，並趁機為中期選舉拉票，指民主黨會摧毀經濟。
美股周五大反彈，道指首次突破50000點大關，收報50115點，標指迎來5月以來的最佳單日表現，道指、標指及納指收市分別升2.47%、1.97%及2.18%。不過有意見指，對軟件公司和AI產業盈利能力的泡沬疑慮未消失。
