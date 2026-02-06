三新股掛牌齊造好 卓正醫療升逾三成 大族數控漲近18% 牧原股份升4.4%

今日有3隻新股掛牌，均現跟隨大市走高。當中一手難求的卓正醫療（2677）現升33.8%，一手50股賬面賺1012.5元；印製電路板（PCB）專用生產設備解決方案服務商大族數控（3200）升17.6%，一手100股賺1690元；豬肉龍頭A股牧原股份（2714）升4.4%，一手100股賺170元。

中國私立醫療服務機構卓正醫療較上市價59.9元高開35.2%，報81元，曾高見90.85元，升51.7%。卓正醫療首席技術官趙天斌表示，上市集資所得資金將用於升級已有的網點；積極考慮一些優質的醫療機構併購機會；投入AI和數字化上，提升營運效率。公司的AI發展將通過騰訊（700）等外部機構積極合作，以及打造自己的AI團隊。雖然騰訊在AI方面走得比較前，但公司會積極探索各家AI企業的前沿合作方向。被問及與小鵬汽車（9868）聯合創始人何小鵬的相關合作，他回應將綜合公司的整體戰略策略和營運發展作決定，現時不方便透露。現時卓正醫療已進軍新加坡和馬來西亞等海外市場，他指海外市場仍在探索的過程中，模式會根據戰略方向和實際情況作相應調整，但仍主營內地市場。

卓正醫療超購2729倍

卓正醫療有4個基石投資者，包括騰訊、微盟集團（2013）和手回集團（2621）有份持有的Health Vision、明略科技（2718）、小鵬汽車（9868）聯合創始人何小鵬旗下Galaxy Dynasty

，以及A股金域醫學檢驗。該股的公開發售超購2729.7倍，接獲1757張「頂頭槌飛」，當中66.8%獲發1手，而國際發售超購4.8倍。

至於牧原股份以上市價39元平開，一度「潛水」，低見38.98元。牧原董事長兼總裁秦英林表示，在港上市開啟牧原的國際化進程，將借助國際平台，堅持創新，做好主業，助力豬肉產業成為現代先進產業。其公開發售超購4.9倍，一手中籤率100%，「頂頭槌飛（認購近13.7萬手」獲派13227手，國際發售超購7.6倍

同樣已在內地上市的大族數控較上市價95.8元高開10.6%，曾高見114.7元。該公司董事長楊朝輝表示，現時AI算力等中端需求強勁，公司所屬產業迎來全新的黃金發展階段，此次上市是公司把握全新機遇，拓展全球市場，連接國際客戶。該股公開發售超購445.4 倍，乙組頭（即認購600手）穩獲1至2手，「頂頭槌飛」派6至7手，國際發售超購20.1倍。