比特幣大跌累Strategy上季蝕近千億 創辦人重申「堅定持有」

受到美國財長貝森特暗示，政府不會救助加密貨幣的言論影響，比特幣今日（6日）下挫逾兩成，最低見60000美元，目前報65159美元。全球持有最多比特幣的上市公司Strategy（MSTR）公佈2025年第四季業績，淨虧損為124億美元（折合約968億港元），去年同期為6.7億美元，主要源於其持有的數字資產錄得174億美元的未實現公允價值損失。截止截至2026年2月1日，公司持有的比特幣總數已達713,502枚，總成本約542.6億美元，平均每枚成本約76,052美元。單在今年1月份，公司便增持了41,002枚比特幣。業績公佈後，股價曾下挫6.9%至100.01美元，其後逐漸收復失地，盤後收報105.95美元，微跌0.97%。

上年籌集共253億美元資金 用於買入比特幣

Strategy行政總裁Phong Le表示，2025年籌集253億美元資金，以推進比特幣庫存策略，並完成了五次優先股IPO亦，令公司連續第二年成為美國最大的股權發行人。他強調，公司已建立由71萬枚比特幣和數碼信貸組成的數字堡壘。另外，公司推出的旗艦數碼信貸工具「STRC」規模已達34億美元，目前的股息率設定為11.25%。

軟件業務方面，第四季總收入為1.23億美元，按年微升1.9%。其中，訂閱服務收入按年大增62.1%至5,180萬美元。

建立22.5億美元現金儲備 覆蓋未來逾兩年股息

值得注意的是，Strategy已建立約22.5億美元的美元儲備，為公司的股息業務提供超過2.5年的覆蓋，進一步加強公司信用程度。

主席Michael Saylor重申，公司將繼續透過STRC及MSTR股票的互補作用，為投資者創造比特幣的槓桿效應及資產覆蓋。此外，儘管他在社交媒體上發文表示「HODL」（堅定持有），但他也在業績電話會上表示，出售比特幣是一個選項。