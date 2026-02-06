亞馬遜上季收入增長14% 料今年資本支出2000億美元 嚇壞華爾街 股價盤後大插逾一成

電商龍頭亞馬遜（Amazon）公佈2025財年第四季業績，淨銷售額按年增長14%至2,134億美元，當中，最受市場關注的AWS雲端業務收入按年增長24%至356億美元，創下過去13個季度以來最快增速；營運收入增長17.9%至250億美元；淨利潤增至212億美元；每股攤薄盈利為1.95美元，均優於去年同期。亞馬遜更預告，2026年將投資約2,000億美元的資本開支，主要用於AI、晶片、機器人及低軌衛星等開創性的機會。

儘管亞馬遜第四季總收入及AWS增長均優於市場預期，惟2026年資本開支較2025年高出50%，亦較華爾街預期高出36.9%，盤後一度低見196.62美元，大跌13.2%，盤後收報197.75美元，跌11.2%。

第四季業績顯示，淨銷售額達2,134億美元，較去年增長14%。當中，亞馬遜北美業務收入增長10%至1,271億美元，國際業務則增長17%至507億美元。此外，廣告業務亦保持強勁勢頭，按年增長22%。

盈利方面，第四季營運收入為250億美元，增長17.9%，若撇除因稅務糾紛、訴訟和解及裁員成本等約24億美元的一次性開支，實際營運收入可達274億美元。

資本開支2000億美元 主要用於AWS

亞馬遜行政總裁Andy Jassy表示，由於看到AI、晶片、機械人及低軌衛星等領域的巨大機遇，預計2026年將投入約2,000億美元進行資本開支，並預期將帶來強勁的長期回報。在電話會上，亞馬遜高層表示，2000億美元資本支出將主要用於AWS。

他特別提到AWS自家研發晶片的進展，指Trainium及Graviton晶片的年化收入已超過100億美元，並以三位數百分比增長。其中，Trainium 2晶片已獲Anthropic等AI巨頭採用。亞馬遜高層亦預計，2026年年中，所有Trainium 3晶片都將被預定完畢。

首季指引料收入最多增15%

亞馬遜預計，2026年第一季淨銷售額將介乎1,735億至1,785億美元，按年增長11%至15%。營運收入預計介乎165億至215億美元，其中包括約10億美元用於擴展其衛星互聯網項目Amazon Leo的成本。