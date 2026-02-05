香港電訊與宇樹合作 推動企業應用物理AI技術 大型場館部署巡邏機械人

香港電訊（6823）公布，與內地知名機械人企業、杭州「六小龍」之一的宇樹科技開展合作，雙方將攜手推動本港和全球企業採用物理人工智能（AI）及相關創新技術，加速企業數碼轉型。雙方正積極探索在大型園區及場館部署物理AI及生成式AI技術，包括智能巡邏機械人，以提升人流密集環境的安全監察、營運效率及訪客體驗。

是次合作將結合香港電訊於固網及5G流動網絡基建、環球網絡、系統整合及託管服務的優勢，以及宇樹科技在四足及人形機械人的研發及生產能力，為本港企業提供涵蓋安裝、培訓、技術支援以至維護的一站式物理AI解決方案。

與夥伴攜手開拓海外市場

香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，物理AI融合生成式AI、機械人及感測技術，大幅提升機械人的環境感知和理解能力，執行更繁複的任務。公司期待透過與宇樹科技的合作，為香港企業開拓頂尖及高效能的物理AI方案，加速政府、公營機構及各行業數碼轉型、提升營運效率。同時，公司將持續擴展創新科技夥伴網絡，建構完善合作夥伴生態系統，推動香港向智慧城市邁進，同時與夥伴攜手開拓海外市場。

已在建造業和教育界部署物理AI方案

香港電訊與宇樹科技已成功於不同行業部署物理AI方案，在建造業方面，為香港領先的混凝土及石料綜合方案供應商部署結合視覺AI技術的四足機械狗。此機械狗具備高度靈活性及穩定性，能以敏銳的檢測能力於工地巡邏及安全檢查，確保員工遵守佩戴個人防護裝備等安全操作規則，以及即時發現異常情況，並迅速糾正潛在風險，大幅提升工地人員安全。

在教育界方面，為香港一所中學引入具身智能機械人。學校透過於課程加入具身智能機械人，讓學生在課堂項目及校園活動學習編程、動作控制及感測互動，激發創意，加強對AI及自動化的興趣，提升學習體驗。學校亦於會話課程中引入具身智能機械人，輔助學生學習第二語言。 同時，雙方將推動AI於教育領域的應用，並共同研發更多物理AI和生成式AI技術應用，促進創新科技的普及。