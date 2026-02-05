海致科技招股 入場費5656元 智譜及無極資本等為基投

圖計算與圖數據庫企業海致科技 （2706）今日（5日）起至下周二（10日）招股，擬發行2,803.02萬股H股，一成香港公開發售，招股價25.6元至28元，集資最多約7.85億元，每手200股，入場費5,656.48元，將於2月13日正式掛牌，招銀國際、中銀國際及申萬宏源香港為聯席保薦人。

Atlas圖譜解決方案為核心產品

該股引入JSC International Investment Fund SPC（代表Etown SP）、智譜（2513） 間接全資擁有的JINGSHENG HENGXING、無極資本管理的Infini及Mega Prime為基石投資者，投資總額合計1,500萬美元。

招股書指出，海致科技專注於通過圖模融合技術開發Atlas圖譜解決方案及產業級智能體，並提供產業級人工智能解決方案。其中Atlas圖譜解決方案是其核心產品之一，基於圖計算與數據分析能力構建，包含DMC數據智能平台、Atlas知識圖譜平台及AtlasGraph圖數據庫。該解決方案使企業能夠高效整合、處理及管理來自多個來源的數據，構建及分析知識圖譜，並進行複雜的關係挖掘與可視化分析。

中國第五大產業級AI智能體提供商

根據弗若斯特沙利文的數據，按2024年營業收入計，集團在中國產業級AI智能體提供商中位列第五，市場份額為2.8%；並在中國以圖為核心的AI智能體提供商中位列第一，市場份額約為50%。數據又顯示，集團是行業內中國首家通過知識圖譜有效減少大模型幻覺的企業。

業績方面，去年首9個月錄得收入2.49億人民幣，按年升18%；期內虧損2.11億元，按年擴大33%。

至於集資所得款項淨額用途，約45%用於研發以強化圖模融合技術；約20%用於優化Atlas智能體；約15%用於深化與客戶的合作，探索新應用場景及拓展香港及新加坡市場；約10%用於戰略投資、合併及收購；以及約10%用於營運資金及一般公司用途。