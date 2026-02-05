沃爾核材招股 入場費4058元 引入高瓴等多位基石投資者

熱縮材料及通信電纜產品提供商沃爾核材（9981）由今日（5日）起至下周二（10日）招股，擬發行1.4億股H股，一成香港公開發售，招股價最高20.09元，集資最多約28.1億元，每手200股，入場費4,058.53元，將於2月13日正式掛牌，中信建投國際、招商證券國際為聯席保薦人。

H股最高招股價較A股折讓36%

值得留意的是，該股引入高瓴旗下HHLRA、上海景林及華泰資本投資（有關景林場外掉期）、Jump Trading、惠州惠聯、江西銅業及國泰君安證券投資（香港）有限公司（有關江西銅業場外掉期）、深圳新世界、高時、霧凇、SCV Alpha、Yield Royal、國惠香港、璞信國泰君安證券投資（香港）有限公司（有關璞信場外掉期）、新宙邦香港、易亞投資管理、Factorial、前海辰星為基石投資者，投資總額合計1.243億美元。

此外，該股已在內地上市，沃爾核材A股（002130）昨日（4日）收報27.75元人民幣，折合約31.22港元），即H股最高招股價較A股折讓36%。

主營電子通信及電力傳輸業務

招股書指出，沃爾核材主要業務包括電子通信業務，涉及通信電纜產品及電子材料的開發、製造及銷售；電力傳輸業務，涉及新能源汽車電力傳輸產品及電纜附件的開發、製造及銷售；以及其他業務，主要包括風力發電業務。招股書提到，熱縮材料銷售額佔電子材料收入的絕大部分。

產品方面，主要開發、製造及銷售電子材料產品及通信電纜產品產品，其被廣泛用於IT基礎設施，包括算力中心、新能源汽車、自動系統、機器人以及智能消費電子產品；以及為新能源汽車、電網及電站以及軌道交通提供安全可靠的電力傳輸的電力傳輸產品，例如充電槍及充電座、車載充電附件、核級熱縮電纜附件、高壓電纜附件、冷熱縮電纜附件及可分離連接器。

全球熱縮材料行業中排名第一

根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年全球收入計，集團在通信電纜製造商中排名第五，佔全球市場份額的12.7%；在全球熱縮材料行業中排名第一，佔全球市場份額的20.6%；在全球新能源汽車電力傳輸產品行業中排名第九，佔全球市場份額的1.9%；以及在全球電纜附件行業中排名第七，佔全球市場份額的2.5%。

業績方面，集團去年首9個月收入60.77億元，按年升26%；期內溢利8.83億元，按年升24.5%。

至於集資所得款項淨額用途，45%將用於實現產品組合多元化及升級產品，以擴展業務範圍並增加市場份額及滲透率；27%用於拓展全球業務版圖、提升中國及馬來西亞產能，以滿足快速增長的海外市場不斷增加的需求；18%用於潛在戰略投資或收購；以及10%用於營運資金及一般企業用途。