軟件股被洗倉 納指表現疲弱｜古天后

更新時間：09:32 2026-02-05 HKT
發佈時間：09:32 2026-02-05 HKT

2月5日，大致天晴，早上沿岸有薄霧，日間溫暖。市場繼續擔心新嘅人工智能（AI）工具會對取代軟件，對相關企業構成衝擊，即使Nvidia黃仁勳已就此駁斥，但市場未有理會，繼續沽售相關股份，資金流向科技以外的股份，美股周三個別發展。道指高開82點後，升幅擴大至最多408點，高見49649，直逼盤中歷史高位49653，其後受美伊取消核談判計劃，令美伊局勢再度緊張影響，道指一度輕微倒跌，不過收市仍回升逾260點或0.53%；標指跌35點或0.51%，報6882；納指跌350點或1.51%，報22904。

重磅股中，Nvidia及Meta股價收市分別跌3.4%及3.3%，Nvidia為表現最差道指成份股；大型軟件商甲骨文（Oracle）急跌5.2%，亞馬遜回吐2.4%，大數據公司Palantir急跌11.6%，創5月以來最大單日跌幅；Salesforce轉升1.6%。

Alphabet於周三收市後公布業績，股價回吐2%。超微半導體（AMD)）的業績指引未能滿足市場過高期望，股價急跌17.3%；Uber今季盈利預測遜預期，同時宣布委任新財務總監，股價跌5.2%。禮來（Eli Lilly）旗下減肥藥需求強勁，唱好今年收入前景，股價急升10.3%；安進(Amgen)反彈8.2%，為升幅最大道指成份股。

比亞迪（1211）上個月喺德國的電動車銷量飆升10倍以上，售出2,629輛新車，為Tesla同期兩倍有多，Tesla銷量按年僅增1.9%，股價跌3.8%。美國10年期債息一度漲2.2個基點，至4.2875厘，對息口較敏感嘅2年期債息轉挫2.1個基點，至3.551厘。美滙指數曾升0.3%至97.73，日圓挫0.76%至156.95兌每美元。

恒指有機會下試50及100日線

港股昨日繼續反覆，恒生指數低開37點後，一度跌241點見26593低位，隨住A股回升，盤中一度倒升169點見27004高位，收市升幅收窄至12點，報收26847，成交額2,854億元。至夜期時段，受美股科技股拖累，納指顯著下跌，夜期一度跌穿26500水平，而ADR亦跌至26600水平，今早黑期於26600水平徘徊，料今日大市低開約200點至26600水平。由於一開市將失守20日線，如開市後無法重返26850，有機會進一步下試50及100日線約26250-26300水平。

早前已表示，重磅科技走弱，加上恒指日線圖周一出現大裂口下跌，以回補上周上升裂口，形成島型頂利淡形態，將大大減弱大市反彈動力。事實上過去三個交易日，反彈高位確係一日低於一日，暫時27000由前支持變為阻力，如大市今日亦未能回補周一下跌裂口，即回升至27400水平之上，向下考驗50日及100日線機會大增。不過26400為再破52周高位前回調一個支持位，即使今日回試50及100日線即26300水平，仍有機會反彈重上26400關。

留意如考驗26300水平後，反彈至26400關不能企穩，則有機會再向下往日線保力加通道底部約26000尋找支持。暫時由12月16日底部延伸至今嘅上升通道底部，將由25800水平進一步上移至26900，明日將上移至27000，料跌穿上升通道後，此通道底部將變成反彈阻力。

古天后

