美股早段反覆 道指升逾200點 軟件股續捱沽

美股觀望情緒主導，走勢震盪，「小非農」就業數據低過預期，中國國家主席習近平與美國總統特朗普通電話，多重訊息夾雜下，道指早段升逾200點，標指納指偏軟。

道指報49516點，升276點；標指報6916點，跌1點；納指報23144點，跌111點或0.5%。

Google母企績前升

Google母企Alphabet（GOOG）業績公布前微升0.3%。Nvidia（NVDA）及Meta（META）跌逾1%。

Anthropic（ANTH）日前推出AI工具，一度觸發軟件股及金融資訊股捱沽。甲骨文（ORCL）及CrowdStrike（CRWD）跌逾3%；湯森路透（TRI）挫4%；勵訊集團（RELX）跌逾2%。

分析：市場信心危機 無差別沽貨

Ninety One全球可持續股票策略聯合投資組合經理Stephanie Niven認為，市場尚未完全判斷這次科網股拋售是出於恐慌還是基本面考慮，但肯定是出現信心危機，預期在龍頭公司向外展示信心之前，市場或繼續出現無差別拋售。