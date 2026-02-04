港交所正處理逾400宗IPO申請 11家屬國際企業 陳翊庭：不擔心「堰塞」情況

港交所（388）舉行傳媒活動，港交所主席唐家成表示，他與幾位管理層剛從瑞士達沃斯回來，發現外國投資者對香港市場非常有興趣，為今年開了一個好頭，更透露現時港交所處理的上市申請超過400隻，當中有11家為國際企業，但他並無披露相關來港上市的國際企業詳情。

唐家成強調保薦人做好盡職調查非常重要

對於近期有保薦人提交的上市申請質素欠佳，他強調，保薦人做好盡職調查非常重要，歡迎證監會就保薦人工作表現發通函，指出如果上市申請材料質素不理想，將無法將審批控制在40天內處理。

大量公司排隊在港上市，港交所行政總裁陳翊庭表示，上市科已安排足夠人手及資源，又指現時新股市場的供求平衡，不擔心出現「堰塞」的情況。全球投資者正尋求多元化配置，本地新股市場獲國際投資者青睞，只要有高質素的新股在港掛牌，海外資金便會流入。

今年的關鍵策略重點為固定收益業務

唐家成表示，海外投資者對定息市場非常有興趣，港交所亦會進一步發展該市場。港交所今年的關鍵策略重點為固定收益業務，鑑於中國國債發行愈來愈多，故現時是香港建立固定收益生態圈的時機，吸引香港、內地及國際投資者。陳翊庭補充，在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時，不少與會人士對本港固定收益市場發展感興趣。當尋求投資多元化時，固定收益市場較股票市場大很多，交易所一定會與證監會、金管局，以及各種參與者合作，建立生態圈，又認為當有需求、有產品，一切將會到位。