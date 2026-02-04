百勝中國去年多賺2% 末期息增21% WOW門度模式助拓低線城市

百勝中國（9987）2025年全年錄得總收入118億美元，按年增長4%。純利為9.29億美元，按年增長2%。末期息派每股0.29美元，增長21%。百勝中國指，2026年將繼續向股東回饋15億美元，除了股息外，亦已簽訂協議，計劃於2026年上半年在美國及香港市場進行總額約4.6億美元的股票回購。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，同店銷售額連續三季實現增長，同店交易量更是連續第12個季度增長，第四季度系統銷售額增長進一步提升至7%，經營利潤按年增長25%。屈翠容指出，肯德基通過肯悅咖啡和KPRO肩並肩模式，成功解鎖了新消費場景。必勝客則通過增強性價比及拓展「WOW門店模式」，即滿足「一人食」族群、高性價比的營運方式，成功進入更多低線城市。

外賣比例大升 會員數量增長13%

百勝中國表示，全年外賣銷售表現強勁，按年大幅增長25%，佔公司餐廳收入的比例達到48%，較2024年的39%顯著提升。會員計劃亦持續發展，肯德基與必勝客的會員總數合計超過5.9億戶，活躍會員超過2.65億戶，兩者均錄得13%的按年增長。

門店擴張速度創新高 WOW模式入駐100城市

按品牌劃分，肯德基第四季度經營利潤增長16%。全年淨新增門店1,349家，截至年底總門店數近1. 3萬家。旗下創新模式肯悅咖啡門店數在2025年達到2200家，為2024年的3倍，單店日均銷售杯數增長25%。KPRO在一年內亦新增超過200家門店。

必勝客第四季度經營利潤按年增長52%。在2025年淨新增門店444家，創下新高，總門店數達4168家。其WOW模式成功入駐約100個新城市，新店投資回報週期維持在2至3年。

全年目標淨增門店逾1900家

該公司表示，目標在2026年淨新增超過1900家門店，達成總門店數兩萬家的里程碑，其中肯德基和必勝客淨新增門店中加盟店佔比目標為40%至50%。至於全年資本支出預計在6至7億美元之間。屈翠容表示，公司將穩步邁向2030年門店數量超3萬家的長期目標。