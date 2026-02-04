中信里昂風水指數2026出爐 料港股先跌後升 提防有3個月急跌

踏入丙午馬年，中信里昂2026年風水指數出爐。該行指「火馬年」向來變數難料，預料恒指將在2月開始的首月經歷震盪，待至初夏方可恢復元氣，緩步前行，「若期盼今年獲得豐收，建議適當推遲播種時點，於春夏之間擇機而動更為穩妥」，在7月及12月亦有機會下滑，但全年有望可以一馬之遙的領先優勢圓滿收官。

下半年「進兩步退一步」

中信里昂今年以「勢如奔馬」描述港股，喻意2026年如駿馬奔騰般的磅礴氣勢，「若能大膽出擊，定能駕馭來年洶湧的運勢洪流，策馬揚鞭，逐浪前行。」該行提及，港股在年初或會先回落，至今年4月後將會逐步回升，直至7月「自然氣候中火氣過盛，再加之人為刻意擾動，二者交織，恐令運勢陡轉急下」。

至於下半年，該行形容走勢如一場馬術盛裝舞步表現，「進兩步、退一步」，並預期港股在馬年的高位會在今年11月至12月初出現，但12月「金氣匯入冬水，寒流通貫天地，終將澆滅火馬之焰」，將稍稍偏軟後，其後有望於馬年末段再衝刺至接近全年高位。

屬木行業馬年當旺

中信里昂再次以五行選股，料「大吉」當屬木行業，農業、傢具、草木及醫藥等，當為全年最旺。屬金的金融、機械、軍工等亦，除夏季外亦全年前景向好；至於屬火行業亦預期表現亮眼，如能源生產與通信行業，珠寶、眼鏡與照明亦將如火中奔馬，需求旺盛，惟需警惕年末最後兩個月波動。

另一方面，屬土的房地產、建材、酒店及各類珠寶行業則難獲運勢加持，全年僅在秋季的某個月內出現强勢；至於屬水的航運、旅遊、飲料、玩具等則爲五行最弱，預料航運業在馬年大部分時困於無風帶般勉力維持，同時旅遊業亦會受到拖累。

正東及東南方最利樓市

樓市方面，中信里昂指，若將香港分成個9個方位，東南及正東的運勢展望屬大吉，中央及正西屬吉，東北﹑正北及西南屬小吉。