高鑫零售暫無法與首席執行官取得聯繫 曾有內媒指李衛平被警方帶走

內地大賣場「大潤發」母企高鑫零售（6808）發通告宣布，公司暫時無法與執行董事兼首席執行官李衛平取得聯繫，但認為有關事項與集團業務及營運並無關聯，同時對集團並無重大不利影響，且業務及營運維持正常。在此期間，日常業務營運及管理將由董事會主席華裕能暫時負責。該股今早曾升逾3%，高見1.6元，暫報1.57元，升約1.3%。

公告提到，李衛平於2025年12月1日加入高鑫零售，之前則於2018年9月至2025年11月期間任職於盒馬，並曾擔任多個崗位的工作。

根據資料顯示，高鑫零售去年11月30日發通告稱，李衛平接替沈輝擔任高鑫零售執行董事兼首席執行官，沈輝則因家庭事務原因辭任職務，相關人事變動均自去年12月1日起正式生效。

另一方面，有內媒引述知情人士指出，李衛平被警方帶走協助調查，從上周五開始至今未看到李衛平出現在公司，惟相關具體事項尚待進一步調查核實。

