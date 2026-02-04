Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騰訊跌逾3%未止瀉 微信「封殺」元寶紅包 官方稱緊急整改

股市
更新時間：11:50 2026-02-04 HKT
發佈時間：11:30 2026-02-04 HKT

連日下跌的騰訊（700）未止瀉，今早低開1.5%後，跌幅最新擴大至3.6%，報560元。近日有傳言指騰訊元寶紅包鏈結有病毒，使用元寶App會默認開啟AI等，騰訊昨日（3日）澄清指不存在有關情況。微信今（4日）早發布公告稱，經研判，對元寶的違規鏈結進行處置，限制其在微信內直接打開。相關處置措施即日生效。

元寶則透過官方微博表示，正在緊急優化調整分享機制，將盡快上線，確保用戶搶紅包體驗。

限制違規鏈結在微信直接打開

微信表示，近期其發布了《針對第三方違規行為的打擊公告》，對以春節為主題集中爆發的過度營銷、誘導分享等違規行為進行打擊。 在此背景下，微信收到用戶針對元寶的反饋和投訴，其相關春節營銷活動存在通過「做任務」「領紅包」等方式誘導用戶高頻分享鏈接到微信群等場景，干擾平台生態秩序、影響用戶體驗、對用戶造成騷擾。該公司表示，經研判，對元寶的違規鏈結進行處置，限制其在微信內直接打開。相關處置措施即日生效，並表示將持續關注各項春節營銷活動的運行情況，結合用戶反饋，依據平台規則，切實保障用戶體驗。

騰訊官方賬號「鵝廠黑板報」昨日（3 日）發文，表示元寶App與微信是兩個獨立的應用，不存在直接導致微信閃退的技術關聯。用戶在元寶App內獲得的任何現金紅包或獎勵，均受到嚴格的金融安全保障，不影響賬戶安全。

對於有傳元寶紅包的鏈接有病毒及木馬，騰訊指「通常是不法分子利用春節紅包活動的熱度，製作虛假鏈接進行詐騙」，並提醒用戶，務必通過元寶App官方頁面或可信渠道參與紅包活動，切勿點擊不明來源的鏈接，謹防上當受騙。

稱所有功能遵循用戶授權

該公司又表示，元寶嚴格遵循相關法律法規，所有功能的開啟和使用都遵循明確的用戶授權原則，不存在「靜默監控」、「默認開啟AI」、「自動舉報」的情況。用戶擁有完全的知情權和選擇權，可以根據自身需求主動決定是否使用相關功能。

騰訊元寶在周日（1日）上線了「春節10億紅包」活動，用戶可在活動頁面內直接抽取紅包，或通過好友分享的紅包鏈結、複制好友的紅包口令並在元寶App內打開等方式領取。
 

