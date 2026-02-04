Anthropic法律AI工具重創軟件股 金蝶挫14% 美圖瀉一成

AI初創公司Anthropic近期推出新AI工具，能執行多項文書工作，包括追蹤合規事項和審閱法律文檔。該AI工具除了引發美股一眾軟件、金融服務和資產管理股急瀉，今早港股的軟件股，例如金蝶國際（268）亦下挫14%。

Anthropic是開發法律行業工具的一批AI初創公司之一。雖然其他初創公司也推出同類AI工具，但Anthropic的產品不同在於，它構建自己的模型，可以為行業特定需求定制。據Anthropic指，其法律工具可自動化合同審查和法律簡報等工作，其網站並稱「所有輸出都應由持牌律師審核。」

美國相關股周二蒸發2850億美元

摩根士丹利分析師Toni Kaplan表示，Anthropic為其Cowork推出了面向法律領域的新功能，加劇了競爭。」iShares擴展技術軟件行業ETF下跌4.6%，是連續第六天下跌。據彭博報道，軟件、金融服務和資產管理行業的股票市值，周二總共蒸發了約2850億美元。

商業發展公司（BDC）的股票亦捱沽，Blue Owl Capital Corp.股價一度下跌13%，創下連續第九個交易日下跌的紀錄，並跌至2023年以來的最低點。Ares Management Corp.、KKR & Co.和TPG公司都一度下跌超過10%，Apollo Global Management Inc.和黑石集團跌幅也高達8%。

分析：今年是定義AI贏家輸家年

港股方面，多隻軟件股及SaaS股大跌，金蝶下挫14%；美圖（1357）下跌近一成；金山雲（3896）、中軟國際（354）、微盟（2013）跌半成。

藍鯨成長基金首席投資官Stephen Yiu表示：「今年是定義公司是AI贏家還是受害者的一年，關鍵技能將是避開輸家，在塵埃落定之前，站在AI道路上是危險的。」

