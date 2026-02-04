恒指升12點 騰訊挫4% 傳馬斯克秘訪光伏企業 信義玻璃漲6% 專家料假前市況弱｜港股收市

港股全日走勢反覆，科網股沽壓嚴重拖低指數表現，但多個板塊有炒作，助恒指重叩兩萬七關，但受制20天線，全日收報26847點，升12點。大市成交2854億元，北水淨流入急增至133.7億元，近兩周最多。

恒指低開37點後，早段受科技股下跌拖累，最多跌241點，午後資金流入多個板塊，助恒指重新上升，最多升170點，觸及兩萬七關口，收市報26847點，升12點。國指收報9048點，跌4點。科指報5366點，跌100點或1.8%。

市場對科技股憂慮未除，該板塊集體捱沽，攜程集團（9961）跌6.1%報455元；騰訊（700）跌4%報558元；網易（9999）收跌3.3%報191.9元；百度集團（9888）跌3%報137.2元；是跌幅最大的四隻藍籌股。

攜程瀉6%藍籌最傷 官媒批誘導消費

科網股近日負面消息不斷，騰訊旗下AI產品元寶因涉及紅包推廣方式涉及「誘導分享」違規，干擾微信平台生態、損害用戶體驗，微信決定對元寶的春節營銷違規鏈接實施限制，禁止其在微信內直接打開。至於攜程被官媒批評其在鐵路12306官方免費的候補購票功能，包裝成「付費特權」，有關模式存在不透明和誘導消費的問題，可能損害消費者的權益。

「SaaS末日」引發拋售 金蝶插13%

SaaS概念股重傷，金蝶國際（268）大插12.6%報11.06元，成跌幅最大科指成分股；微盟（2013）瀉8.3%報2元；中國軟件國際（354）跌6.7%報4.58元。富瑞指出行業正面對「SaaSpocalypse（SaaS末日）」，美國AI初創公司Anthropic推出服務企業法務團隊的工具後，再次掀起市場憂慮SaaS的商業模式能否持續，導致Saas板塊人踩人拋售。

長和升2% 巴拿馬公司作國際仲裁

中港地產股造好，新世界（017）升4.3%報10.69元；九倉置業（1997）升2.6%報28元；長實（1113）升1.1%報45.94元。滙豐指出，香港地產業受到結構性利好因素支持，強勁股市表現亦為樓市帶來積極的財富效應，流動性亦持續充裕，對前景樂觀。另外長和（001）漲2%報65.3元，旗下巴拿馬港口公司已對該國的特許經營合約裁定違憲展開國際仲裁。

內房方面，華潤置地（1109）升5.4%報31.94元；中海外（688）揚3.9%報14.53元；龍湖集團（960）升3.1%報10.44元。至於新城發展（1030）大升10.2%報2.81元；融創中國（1918）漲8.8%報1.24元。

光伏股炒上，信義玻璃（868）升5.9%收報10.81元，成表現最好藍籌股；協鑫新能源（451）升3%報1.37元；信義光能（968）升2.6%報3.55元。鈞達股份（2865）一度大漲15.1%，收市倒跌1.5%報45.02元。

據內媒專欄《能見派》引述消息指出，特斯拉行政總裁馬斯克團隊，近期秘密訪問中國多間光伏企業，考察項目涉及設備、矽片及電池組件等，當中重點考察有異質結及鈣鈦礦技術的光伏企業；同時有光伏企業證實曾與馬斯克團隊接觸，但考察內容需要保密。

李明德料26500至27500點上落 北水假期沽貨

大聖資產管理投資經理李明德表示，港股持續受外圍氣氛拖累，美國息口政策未明朗，加上臨近農曆新年，不少資金沽貨鎖定倉位，預計短期恒指在26500至27500點上落。他指出，今年外資逐步重投港股，中國經濟數據預期持續向好，相信大市消化獲利盤後，以及3月業績期展示企業盈利增長動力，大市可重拾中長線升勢。

毋憂騰訊迎AI遊戲競爭 料550可吸納

對於騰訊連日捱沽，李明德指出近日負面消息或只是借勢沽貨，主要原因是市場憂慮AI正衝擊遊戲產業，扼殺中游的遊戲設計商，而且中小遊戲開發商成本下降，對騰訊帶來更多競爭威脅。但他認為，騰訊同樣能靠AI提升遊戲營運效率，基本面未見改變，目前預測市盈率僅16倍亦不貴，料跌至540至550元水平是吸納良機。

恒指今早低開37點後，雖然一度倒升65點，高見26899點，但很快便調頭向下，最多曾跌241點至26724點，截至中午報26724點，跌110點或0.41%，成交金額1,514億元；科指報5347點，跌120點或2.2%。

藍籌股中，「ATMX」成跌市元兇，騰訊（700）半日跌3.4%、小米（1810）跌2.6%，連同阿里（9988）跌0.9%及美團（3690）跌2.2%，4隻股份已合共拖低恒指逾130點。單計股價變幅，攜程（9961）更大跌逾6%，為半日表現最差藍籌。

消息面上，近日有傳言指騰訊元寶紅包鏈結有病毒，使用元寶App會默認開啟AI等，騰訊昨日（3日）澄清指不存在有關情況；微信今早（4日）亦發公告稱，對元寶的違規鏈結進行處置，限制其在微信內直接打開，相關處置措施即日生效。元寶則透過官方微博表示，正在緊急優化調整分享機制，將盡快上線，確保用戶搶紅包體驗。

另一方面，據內媒專欄《能見派》引述消息指出，馬斯克團隊近期秘密訪問中國多間光伏企業，考察項目涉及設備、矽片及電池組件等，當中重點考察有異質結及鈣鈦礦技術的光伏企業；同時，有光伏企業證實曾與馬斯克團隊接觸，但考察內容需要保密。

消息刺激光伏相關股逆市炒上，其中鈞達股份（2865）升逾8%；信義玻璃（868）升逾6%；協鑫新能源（451）升3%；信義光能（968）亦升逾2%。

隨着Google推出Genie 3能夠即時生成遊戲場景，以及Anthropic推出一款面向企業內部法務團隊的工具，引發市場對AI顛覆性衝擊的擔憂，美股多隻軟件股遭拋售。美股三大指數全線向下，其中道指收市跌166點或0.34%，報49240點；標指跌58點或0.84%，報6917點 ；納指則跌336點或1.43%，報23255點。

港股方面，恒指今早低開37點，報26797點。科網股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌1%；騰訊（700）跌1.5%；美團（3690）跌1.8%；京東（9618）升0.2%；百度（9888）及小米（1810）則分別跌1%及0.2%。

金價重上5,000美元之上

金價回升，重上5,000美元關口之上。赤峰黃金（6693）開市升3.9%；山東黃金（1787）升3.5%；靈寶黃金（3330）升3.4%；紫金（2899）升2%；同系紫金黃金國際（2259）升2.9%；中國白銀（815）則升2.9%。

國恩科技公開發售超購2250倍

新股國恩科技（2768）今日正式掛牌，該股公開發售部份錄約2,250倍超購，一手中籤率2%，國際發售超購9倍。該股開市報45元，升25%。

北水動向方面，昨日淨買入港股9.52億元，騰訊（700）、南方恆生科技（3033）及中移動（941）分別獲淨買入19.55億元、6.69億元及4.08億元；而盈富基金（2800）、中芯（981）及阿里（9988）分別遭淨賣出37.63億元、15.77億元及11.98億元。