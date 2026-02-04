恒指低開37點 科網股向下 黃金股續反彈 國恩科技首掛升25%｜港股開市

隨着Google推出Genie 3能夠即時生成遊戲場景，以及Anthropic推出一款面向企業內部法務團隊的工具，引發市場對AI顛覆性衝擊的擔憂，美股多隻軟件股遭拋售。美股三大指數全線向下，其中道指收市跌166點或0.34%，報49240點；標指跌58點或0.84%，報6917點 ；納指則跌336點或1.43%，報23255點。

港股方面，恒指今早低開37點，報26797點。科網股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌1%；騰訊（700）跌1.5%；美團（3690）跌1.8%；京東（9618）升0.2%；百度（9888）及小米（1810）則分別跌1%及0.2%。

金價重上5,000美元之上

金價回升，重上5,000美元關口之上。赤峰黃金（6693）開市升3.9%；山東黃金（1787）升3.5%；靈寶黃金（3330）升3.4%；紫金（2899）升2%；同系紫金黃金國際（2259）升2.9%；中國白銀（815）則升2.9%。

國恩科技公開發售超購2250倍

新股國恩科技（2768）今日正式掛牌，該股公開發售部份錄約2,250倍超購，一手中籤率2%，國際發售超購9倍。該股開市報45元，升25%。

北水動向方面，昨日淨買入港股9.52億元，騰訊（700）、南方恆生科技（3033）及中移動（941）分別獲淨買入19.55億元、6.69億元及4.08億元；而盈富基金（2800）、中芯（981）及阿里（9988）分別遭淨賣出37.63億元、15.77億元及11.98億元。