美資基金威靈頓指金價屬健康調整 料沃什上場無改減息方向

國際金價經歷近日暴跌後喘定，美國大型基金威靈頓投資管理投資方案總監Andrew Sharp-Paul表示，黃金早前受大量投機倉位推動上升，已達到其估值上限及目標價，認為近日大跌屬健康調整，並有機會趁低增持。

Andrew Sharp-Paul表示，黃金作為多元化工具有結構性優點，可對沖通脹、地緣政治等風險，在投資組合中扮演低相關性的角色。但他指出，對黃金前景僅屬中性，在配置時會較謹慎。

美國經濟強勁 料下半年始減息

市場關注美國聯儲局新主席提名人沃什的利率政策立場，威靈頓投資管理固定收益投資組合經理Ross Dilkes指出，對沃什的作風持開放態度，預期美國通脹溫和，各項經濟數據支持未來進一步減息，而非單憑個人取態可改變。該基金投資策略師Jeremy Butterworth亦指出，相信沃什未來帶領的聯儲局繼續保持獨立性，決策以數據主導。他預計，目前美國經濟增長強勁，最快要下半年才有條件減息。

市場未見逆轉 倡超配股票

對於市場前景，Andrew Sharp-Paul指出，全球市場正從高度穩定合作局面，轉向波動性更大、合作減少的新環境，但目前見不到市場有轉向的催化劑，仍處於「金髮女孩經濟」，即高增長及較低通脹，財政及貨幣政策仍然寬鬆，因此傾向在投資組合中，逐步增加風險敞口，包括超配股票，特別是美國及日本股市。

亞洲尋AI硬件企業

威靈頓投資管理投資總監Philip Brooks指出，隨著預期美元持續走弱，顯現更多亞洲投資機會，但該公司較專注於高品質、高股息的公司，包括尋找AI供應鏈的硬件公司，而非單純追逐高增長市場。

AI泡沫未形成

另外，該基金股票投資組合經理Tim Manning明言，AI泡沫尚未形成，主要由於全球AI投資規模只佔全球GDP約1%，較過去新興科技泡沫的2至4%為低，目前企業只在AI建設的初期。