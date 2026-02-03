港股反彈有望 回補部份下跌裂口｜古天后

2月3日，大致多雲，早上清涼。上周五貴金屬市場急瀉，但昨日於美股市場反彈，跌幅大大收窄，加上美國最新公布嘅製造業數據遠勝預期，美股先跌後回穩。道指低開114點後，反彈最多592點，高見49484，收市升幅略為回順，升515點或1.05%，報49407；標指升37點或0.54%，報6976；納指升130點或0.56%，報23592。

重磅股中，Nvidia股價收市跌2.9%，該公司行政總裁黃仁勳日前稱向AI初創OpenAI投資千億美元並非承諾，微軟及Meta分別跌1.6%和1.4%；Tesla跌2%，集團1月喺歐洲核心市場表現慘淡，法國銷售量創3年新低，按年跌42%，挪威驟降88%。甲骨文宣布發行新債，股價一度升4%，收市倒跌2.7%；蘋果則反彈4.1%，沃爾瑪亦反彈4.1%，Visa攀升3.7%。資源股止跌回穩，Newmont及Barrick Mining股價分別反彈0.4%和1.3%，美國鋁業升2.4%。

大摩籲增持估值偏低消費股

迪士尼業績展望未及分析員期望，股價急插7.3%，為跌幅最大道指成份股；Caterpillar反彈5.1%，為表現最強道指成份股。雖然部份美企上季業績令人失望，但高盛策略員Ben Snider認為，美企今年業績前景依然穩固，逾半業績指引高於分析員估算，比率超越過往平均40%；摩根大通策略員Mislav Matejka亦稱，強勁盈利及合理通脹水平，應有助抵消地緣政治及其他風險。至於摩根士丹利策略員Michael Wilson建議，投資者增持估值偏低周期性消費股，相信該板塊有望受惠於家庭資產負債表狀況良好。

資金流入債市避險，美國10年期債券價格一度攀升，債息相應回落，其後轉漲3.9個基點，至4.283厘，對息口較敏感嘅2年期債息回升4.7個基點，至3.574厘。美國1月份ISM製造業指數從去年12月47.9升至52.4，重上50的盛衰分界線，並優於預期48.5，期內製造業採購經理指數（PMI）終值報52.4，高過初值51.9。美滙指數一度續揚0.76%至97.73，日圓曾跌0.65%至155.79兌每美元。

港股於2月首個交易日表現麻麻，由於美國特朗普提名嘅聯儲局下任主席沃什（Kevin Warsh）屬於鷹派代表，不過為咗迎合特朗普，沃什近期公開支持減息，令貨幣政策更添不明朗。人選公布後，美股回落、美元走強、債息上升的嘅即時市場反應，反映市場憂慮未來聯儲局獨立性受影響。市場認為，沃什沃雖然已轉軚支持減息，但與其一向主張以縮表控制貨幣供應想法，顯然存在矛盾，除非其徹底改變理念，否則上任或修正「選舉口號」，亦意味聯儲局亂局或將延續下去，反助力加快全球去美元化步伐。

恒指上方反彈阻力約27400

美股上周五急回，令黃金、白銀及加密貨幣暴瀉，港股昨日一度急跌879點，收市跌幅雖收窄，但仍跌611點，報收26775，失守10日及20日線，短短兩個交易日累瀉逾千點。不過至夜期時段，美股反彈，除伊朗與美國將展開談判，與此同時，特朗普宣布與印度達成貿易協議，美股三大指數回升，夜期及ADR持續反彈，夜期更一度重上二萬七大關。今早黑期於27000水平附近徘徊，料今日港股高開。由於昨日港股裂口低開，恒生指數遺下27100-27384下跌裂口，料港股今早高開後，或有機會回補部份裂口。

雖然港股連續兩日急瀉逾千點，但目前港股投資情緒仍偏向樂觀，即使隨外圍股市震盪，短期或持續反覆波動，但亦只係超買後借勢回調，而並非扭轉升勢。港股流動性改善與盈利預期上修仍然成立，即使美聯儲局更換主席，仍無改中線美國貨幣政策仍偏向寬鬆、美元內在價值下降趨勢。而中國經濟前景逐步回暖，唔少外資已開始增加配置中港股市。不過短線港股或繼續反覆整固，暫時短線支持為26400-26500，上方反彈阻力約為27400，能成功回補昨日下跌裂口，重返5日線即約27400水平之上企穩，則後市仍有望挑戰高位。

古天后