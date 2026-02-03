恒指升59點 科網股集體重挫 騰訊插3% 航天股爆升 專家：市場趁消息調倉｜港股收市

港股早段跟隨美股反彈，重越27000關口，惟遭遇科網股稅收傳聞突襲，恒指一度轉跌逾300點，隨後內媒引述專家闢謠助大市回穩，收市升59點報26834點，中止兩連跌，全日波幅近700點。大市成交額3351億元；北水淨流入9.5億元。

恒指高開220點，一度抽升351點，高見27126點，隨後受科網股拖累急跌最多334點，最終收跌59點，報26834點。但國指仍跌27點，報9053點。科指跌59點或1.1%，報5467點。

科網股集體插水

市場有傳中國針對互聯網企業徵收更高的增值稅，科技股股價插水。騰訊（700）一度挫逾6.3%，收市跌2.9%，收報581元，接近半年新低；快手（1024）跌4.6%，收報73.45元；百度（9888）跌3.6%，收報141.4元，三股成表現最差藍籌股。至於美團（3690）跌1.7%，收報93.2元，近兩年低位；阿里巴巴（9988）跌1.4%，收報161元。

金股及資源股反彈

現貨金大反彈近5%，紫金礦業（2899）收升4.6%，報41.36元；旗下紫金黃金國際（2259）升7.8%，收報217.2元。赤峰黃金（6693）升7.1%，收報37.54元；山東黃金（1787）升4%，收報40.24元。另外，中國有色金屬協會表示將完善銅資源儲備體系建設，帶動資源股上揚，江西銅業股份（358）升4.5%，收報45.3元；中國鋁業（2600）升1.5%，收報13.1元；中國宏橋（1378）升1.3%，收報35.3元。

商業航天及晶片造好

商業航天概念股造好，美國太空科企SpaceX收購xAI劍指太空算力，國內商業航天企業上市進展亦加速，帶旺氣氛。鈞達股份（2865）勁升23.8%，收報45.7元；亞太衛星（1045）升11.5%，收報4.46元；金風科技（2208）漲5.4%，收報14.75元。

晶片股普遍炒上，納芯微（2676）抽高10.2%，收報148.6元；天岳先進（2631）升9%，收報59.4元；ASMPT（522）升4.4%，收報104.2元；兆易創新（3986）升4.1%，收報316.6元；華虹半導體（1347）升4.2%，報107.7元。但中芯（981）倒跌2.4%，收報70.45元。

藍籌金融及地產股造好，滙控（005）升3.1%，收報138.9元，再創新高。恒地（012）升2.9%，報31.8元；港鐵（066）升3%，收報35.84元。至於藥石集團（1093）為表現最好藍籌股，升8.1%，收報9.89元；新東方（9901）升6.4%，收報50.05元；李寧（2331）升4.4%，收報20.42元。

受上調電訊服務增值稅影響的三大中資電訊股個別發展，中國移動（941）回穩，升0.4%，收報78.3元；中國聯通（762）仍受壓，跌2.4%，收報7.27元；中國電信（728）亦跌2.2%，收報5元。

增值稅相關消息或為「棋子」

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，市場關注的增值稅憂慮，從三大電訊股蔓延至大型科網股，但認為相關消息或被用作「棋子」，實質是部分資金借勢調倉，而騰訊午後跌幅收窄、成交放大，反映市場存在理性趁低吸納行為。對於科網股本次回調，曾永堅表示亦受到外圍消息影響，如美國Nvidia是否繼續投資OpenAI的傳聞未明，引發市場對AI泡沫破裂的擔憂，進一步拖累本港科技股表現。

對於恒指短期表現，曾永堅認為，全球主要股市近期受黃金、白銀等貴金屬市場史無前例的波動影響，對沖基金為應對貴金屬市場的殺倉情況，紛紛從股市套現，拖累港股及亞太地區股市表現，預計未來一周恒指將處於反覆波動狀態，關鍵看50天線的26200點支持是否穩固，短期上行阻力則見27300點。

---

恒指今早高開220點後，隨後升幅收窄，最低一度跌344點，緊後逐步回升，截至中午報26830點，升54點或0.2%，半日成交1,952億元。科指方面，中午報5453點，跌72點或1.32%。

石藥批准在中國進行臨床試驗

藍籌股中，石藥集團（1093）宣佈自主研發的體內CAR-T產品SYS6055注射液，獲得國家藥品監督管理局批准在中國展開臨床試驗，消息刺激股價漲4.15%至9.53元，成表現最好藍籌。

市場有傳繼中資電訊股服務增值稅被上調後，互聯網服務公司的增值稅亦將被上調。受到消息影響，快手（1024）、百度（9888）及騰訊（700），分別跌4.35%、3.54%，以及3.09%，為表現最差的三隻藍籌成分股，單計騰訊已拖累恒指62點。

其他科網股亦拖累恒指，集體錄得下跌，阿里巴巴（9988）跌1.78%；美團（3690）跌1.69%；小米（1810）跌1.14%；京東（9618）跌0.45%。

相關文章：互聯網服務公司增值稅傳上調 騰訊曾挫6% 機構反駁稱「可信度極低」

商業航天板塊集體上漲，主要受惠於SpaceX宣佈收購xAI，以及SpaceX申請部署百萬顆衛星，構建大規模太空數據中心。鈞達（2865）一度升12.95%報41.68元；亞太衛星（1045）升9.75%；金風科技（2208）升5.71%。

MINIMAX推出音頻大模型

個股方面，MINIMAX（100）近期正式發佈MiniMax Music 2.5音頻大模型，股價一度飆升12.89%至591元。

---

環球股市經歷一輪震盪後，恐慌情緒有所緩和，美股三大指數周一反彈，其中道指收市升515點或1.05%，報49407點；標指升37點或0.54%，報6976點；納指升130點或0.56%，報23592點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一跌0.65%至7681點。值得留意的是，美國勞工統計局表示，由於聯邦政府部份「停擺」，原定於本周五（6日）公佈的1月就業報告將不會按時公佈，並在政府資金恢復後重新安排發佈時間。

金價回暖 銀價升逾4%

金價及銀價回暖，現貨金價今早反彈逾2%至4767美元，現貨銀價則升逾4%至82.6美元。比特幣方面，昨日低見74,604美元後反彈，今早報79,183美元，微升0.3%；不過，以太幣今早跌約1%，暫報2,352美元。

焦點股中，美股存儲概念股繼續亮眼，Sandisk（SNDK）周一升逾15%，美光科技（MU）升逾5%，希捷科技（STX）及西部數據（WDC）亦分別升逾6%及8%。

港股方面，恒指今早高開220點，報26995點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升1.3%；騰訊（700）無起跌；美團（3690）升0.3%；京東（9618）升0.5%；百度（9888）及小米（1810）則分別跌0.3%及0.7%。

金價及銀價回升，招金（1818）反彈5%；赤峰黃金（6693）升4.7%；靈寶黃金（3330）亦升4%；山東黃金（1787）升3.6%；紫金（2899）升3.4%；同系紫金黃金國際（2259）升4.7%；中國白銀（815）則升1.6%。

東鵬飲料一手中籤率15%

個股消息方面，東鵬飲料（9980）今日正式掛牌，公開發售部分錄約56倍超購，一手中籤率15%，國際發售則超購逾14倍。該股今早開市報248元，無起跌。

雲知聲折讓18%配股

雲知聲（9678）配售100.8萬股新H股，集資約3.1億元，相當於經擴大後H股及已發行股份總數約2.3%及約1.4%，每股配售價310元，較上日收市價376.6元折讓18%。該股今早開市報356.4元，跌5.4%。

歌禮製藥配股籌逾8億

此外，歌禮製藥（1672）配售6,925.6萬股，集資約8.4億元，相當於經擴大後發行股份總數約6.5%，每股配售價12.18元，較上日收市價12.69元折讓4%。該股今早開市報12.69元，無起跌。

北水動向方面，昨日淨買入港股19.07億元，騰訊（700）、小米（1810）及國壽（2628）分別獲淨買入13.04億元、2.78億元及1.88億元；而華虹半導體（1347）、紫金礦業（2899）及石藥（1093）則分別遭淨賣出6.15億元、4.64億元及3.93億元。



