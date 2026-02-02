工行農行傳獲中央注資 高盛料削最多7%每股盈利 或盡量維持派息

中央去年向四家國有銀行出手注資5200億元（人民幣，下同），內媒報道，財政部再啟動注資，是次對象為餘下兩家國有行的工商銀行（1398）及農業銀行（1288）。但亦有內媒引述兩行相關人士指，目前尚未聽到新一輪注資消息。

去年3月底中國銀行（3988）、建設銀行（939）、交通銀行（3328）及郵儲銀行（1658）同步向財政部等國家資本配股，合共集資5200億元，以補充核心一級資本。

分析：工行農行遲早獲注資 時間難定

內媒引述一家上市銀行人士分析，由於工行及農行當時未納入注資名單，今年有機會獲國家資本注入。「按照監管2024年的表態，六大行補充核心一級資本將分批實施。作為資產規模最大、實力最強的工行、農行，今年或者明年獲得財政注資應是大概率事件，只是具體時間不好確定。」

國家金融監督管理總局局長李雲澤在2024年9月表示，將對6家大型商業銀行增強核心一級資本，按照統籌推進，分期分批有序實施。

郵儲銀行研究員婁飛鵬認為，中國在強調提振內需的背景下，銀行仍在有必要補充資本，但按照程序，發行特別國債等事項仍須在兩會期間審議通過。

高盛：新股本助維持增長及股息派發

高盛認為，若兩行獲注資，將面臨4%至7%的每股盈利攤薄，每股資產淨值預期攤薄最多2%，而核心一級資本比率則可能提升54至61個基點。該行又指，新資本一般會有助於銀行維持增長及股息派發，當注資實施後，大型銀行將更有效滿足經濟復甦帶來的信貸增長需求，以及有望增加派息，工行及農行的派息比率或會提升約1.2至2.3個百分點，以維持每股派息不變。