韓股單日急挫逾5% 跑輸區內股市 SK海力士大跌逾8%

美國總統特朗普上周提名沃什接任聯儲局主席後，令市場對減息預期降溫，同時緩解了對聯儲局獨立性憂慮，導致貴金屬市場急挫，以及環球股市受壓。其中南韓首爾綜合指數（KOSPI）今日收報4949點，跌274點或5.26%，跑輸區內主要市場；此外，KOSPI 200期貨亦曾急跌5%，一度觸發短暫停市5分鐘。

分析師：市場需冷卻短線過熱情緒

焦點股中，去年初以來領漲全球的晶片巨頭三星電子跌逾6%，SK海力士更跌逾8%。首爾大信證券分析師在一份報告中指出，儘管KOSPI繼續上修潛力已擴大至 5800點，但目前市場需要冷卻短線過熱的情緒，「若要走得更遠，必須稍作喘息」。

同時，Nvidia行政總裁黃仁勳周末在台北表示，早前傳出擬對OpenAI 投資1,000億美元的報道，「絕非正式承諾」，公司將針對每一輪融資逐次評估。Allspring全球投資基金經理Gary Tan指出，黃仁勳的講話可能對短期信心造成衝擊，特別是今年以來漲幅強勁的AI相關股。

區內其他股市表現方面，日經225指數收報52655點，跌667點或1.25%；台灣加權指數報31624點，亦跌439點或1.37%。

