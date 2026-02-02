港股超買調整 還看廿日線支持｜古天后

2月2日，日間乾燥，大致天晴。上周港股於周三及周四連續兩日創下四年半新高至周四高位28056，但至周五顯著下跌580點，並以貼近當日低位的27387收市，雖然按周仍升638點及2.38%，但至夜期時段，期指一段跌至27081低位，收市反彈至27330收市，ADR及今早黑期則跌穿27300水平，料今日大市低開。

港股整固完成 仍有條件向上

上周五恒指首次跌穿5日線（27414）收市，料今日5日線將上移至27500水平。港股回調主要因技術走勢超買，但市底保持強勁，相信本次調整幅度唔會大太，如今日未能收復5日線企穩，本周進一步調整至10日線約27000水平料有支持，料20日線目前約為26863有更大支持。只要外圍股市不作深度調整，港股本周或先行於26800至27800水平之間進行整固，修正超買技術指標，暫未能判斷本輪升浪是否結束並轉勢。

除非恒指明顯跌穿20日線，則有可能完成本輪升浪，並進一步往50日線及100日線約26200至26300水平尋找支持，否則港股整固完成後，仍有條件再向上破頂，或以本輪業績期、重磅股業績及前景前望表現決定後市去向。

理性看待全球資產重估潮

因貴金屬價格急跌，金礦股難免受壓，要觀望金價何時止跌。目前市場對獲提名為聯儲局主席沃什之政策取態仍不明朗，但地緣政治因素始終有利於金價表現，今年要有心理準備價將大坐過山車，建議短線先觀望，短線金價料於4800水平上落，上方阻力約為5000/5200，下方於4600/4400有不俗支持。科技股則要繼續關注本周美國科企公布業績，經過上月一輪升勢，下一個關注點為港股科企的業績是否對辦。

最近全球興起「賣出美國」（Sell USA）交易，並將之與美元弱勢聯繫。事實上，美國總統特朗普有意用弱美元扶持當地經濟，投資者要對沖美元貶值風險，其中一個選擇就係買入黃金，故令金價近期急升。不過，美元轉弱之際，暫見到美股及美債相對穩定，反映沽出美元唔等於賣出美國。

雖然去美元化係全球新趨勢，但亦唔可能一步到位，美元亦唔會短期崩潰。估計今年各項資產波動性會增加，投資者要理性看待全球資產重估潮，好好管控風險，方能立於不敗之地。

古天后