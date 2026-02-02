內地釣魚裝備製造商樂欣戶外招股 入場費6186元 引入兩基石投資者

新股罕有地在周末推進上市計劃，內地釣魚裝備製造商樂欣戶外（2720）上周六開始招股，將於本周四（5日）截止招股，2月10日掛牌。該股發行2,820.5萬股，其中一成為香港公開發售，不設強制回撥，招股價介乎11.25元至12.25元，集資最多約3.5億元，一手500股，入場費6,186.78元，中金為獨家保薦人。

樂欣戶外引入兩個基石投資者，包括地平線創投，以及德清縣產業發展投資基金旗下的黃山德鈞，總認購額1.3億元，佔是次發行逾37.6%。

去年全球釣魚裝備行業排名第一

根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計，集團於2024年在全球釣魚裝備行業中排名第一，市場份額為23.1%；此外，於全球釣魚用具製造市場的市場份額則為1.3%。

業績方面，截至去年8月底止8個月，收入錄4.6億元（人民幣，下同），按年升17.7%；期內利潤錄5,624萬元，按年增加20.4%。

至於是次集資用途，約45%將用作品牌開發及推廣；約25%將用作產品設計及開發及建立全球釣魚用具創新中心；約20%將用作升級生產設施，並提升數字化能力；以及約10%將用作營運資金及一般企業用途。