北水沽中移動真相大白｜唐牛

三大中資電訊商昨日齊齊發通告，提及中國財政部及國家稅務總局，規定自今年1月1日起，在中國境內，利用固網、移動網、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短信和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動適用的稅目由增值電信服務調整為基礎電信服務，對應增值稅稅率由6%調整為 9%。三公司均表明，調整將對收入及利潤產生影響。

中線儲貨可吼位部署

中移動連續N日遭北水沽貨，終於真相大白了。究竟連日向下的股價，是否已反映上述的不利因素？現階段難以量度，因為利潤下跌，必定影響派息，亦是中資電訊股的賣點。

從操作角無度出發，短炒（牛、call）我會先行離場，因為預期短線已做頂，好倉不易執行；中線儲貨則可吼位部署，始終現價預測股息率已達7厘，就算減派亦有一定回報率。

