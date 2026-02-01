Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三大中資電訊商電信服務增值稅上調至9% 料影響收入及利潤

股市
更新時間：18:26 2026-02-01 HKT
發佈時間：18:26 2026-02-01 HKT

三大中資電訊商表示，今年起電信服務增值稅範圍有所調整，對應增值稅的稅率從6%上調至9%，預計將對收入及利潤產生影響。

適用稅目有調整

三家電訊商指出，今年起在國內利用固網、移動網、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短 信和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動，其適用的稅目由「增值電信服務」，調整為「基礎電信服務」，對應增值稅稅率由6%調整為9%。

中移動： 努力做強做優做大業務

中移動（941）指，將堅守主責主業， 努力做強做優做大通信服務、算力服務、智能服務，堅持網絡強基、推進全棧創新，深化精益管理和提質增效，加快建設世界一流科技服務企業。 

中聯通：打造差異化優勢

中國聯通（762）指出，將堅持守正創新，堅持主責主業，聚焦連接、算力、服務及安全核心賽道，全力打造差異化優勢，進一步提升營運效率，推動公司高質量發展行穩致遠。

中電信：全面推進AI+行動

中電信（728）表示，將全面實施雲改數轉智惠戰略，加快科技型企業建設，全面推進AI+行動，持續打造「算力+平台+數據+模型+應用」的一體化智能雲服務，加快培育發展新動能，推動提質降本增效，持續推進企業高質量發展。

