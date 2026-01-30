Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股憂沃什作風「鷹氣」 道指早段跌近200點 金價曾瀉8%

股市
更新時間：22:50 2026-01-30 HKT
美國總統特朗普提名前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）出任下任主席，國際市場憂慮其作風不夠鴿，一度出現震盪，美股相對靠穩，道指早段跌近200點。

道指報48877點，跌194點；標指報6936點，跌33點；納指報23539點，跌146點或0.6%。

貴金屬價格遭洗倉，現貨金曾跌穿5000關，低見每盎司4943美元，跌8%；現貨銀更曾見每盎司95美元，瀉18%。

大型科技股個別發展，蘋果（AAPL）跌2%，該股上季收入創新高，但指出記體憶加價或令毛利率受壓。特斯拉（TSLA）則一度升2%。

學者評沃什務實

諮詢公司Evercore ISI經濟學家Krishna Guha認為，不必過分看重沃什的鷹派立場，甚至憂慮對市場造成劇烈波動，指出沃什一位務實主義者，而非傳統鷹派。

基金經理：僅較預期鷹 對科技股非壞事

Sycomore AM投資組合經理David Rainville表示，聯儲局出現一位比預期更鷹派的主席，本身對科技股而言並非壞事，當納指後市下跌，將是買入良機。

