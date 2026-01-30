新世界澄清投資者無意提全面要約 反駁售控股權傳聞 摩通料黑石入主動機不大

新世界（017）周四（29日）確認母企周大福企業，接獲潛在投資者就投資新世界事宜接洽，該集團今天（30日）進一步澄清，有關投資者並無意圖形成向新世界提出全面要約。新世界在易主傳聞傳出後，股價曾狂飇11.9%，終收報11.38元，升2.2%，市值近286.4億元。

相關文章：新世界傳易主 確認獲投資者接洽 鄭家純家族據報擬售控股權予美資黑石

不保證達成協議

新世界指出，經與周大福企業作出進一步查詢，正持續與潛在投資者進行磋商，惟尚未達成任何協議，包括任何該投資金額、性質或形式。新世界重申，不保證潛在投資將會進行與否。

日前彭博引述消息報道，周大福企業正與美國資產管理公司黑石集團（Blackstone）深入討論，或出讓新世界控股權，但尚未知道交易股份數量及作價。目前周企持有新世界45.33%股權。

取三成股權將觸發全購

根據《收購守則》第26條，當一名投資者取得30%或以上的投票權時，即視為取得公司控制權，將觸發強制全面要約。

市傳黑石或取新世界控股權。

摩通料黑石投資頂目更合理

對於有傳黑石入主，摩根大通認為，黑石沒有太大動機收購新世界的控股權，有興趣投資項目或資產會更加合理。該行指，如果黑石提出收購30%股權，涉及金額100億元，提出全購更高達340億元，並須承擔1460億元淨債務，新世界市帳率（PB）為0.17倍，其企業價值倍數高於行業平均水平。

相關文章：黑石擬入主新世界震驚市場 擅長買低估值資產 再沽售圖利 曾助一名牌酒店起死回生

美銀：引入黑石有機會推動派息

美銀證券認為，新世界中期股價走勢仍存在高度不確定性，關鍵仍在於如何解決債務問題，若果引入黑石，預期可運用其資產管理人經驗來創造更多價值，提升公司恢復派息的可能性。

花旗的研究報告指出，供股、配股，或直接出售股份等，或帶來新世界股權稀釋風險，但對信貸狀況有利。

