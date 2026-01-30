巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施

據彭博報道，巴拿馬最高法院裁定，長和（001）經營巴拿馬運河附近兩個港口的合約違憲。巴拿馬港口公司發聲明回應指，該裁決違反了相關的法律框架及批准合約的法例，有違誠信及背棄合約精神，令人不齒，稱裁決是巴拿馬政府超過一年以來，針對巴拿馬港口公司及其投資者的各項行動之最新無理攻擊，當中包括針對該特許經營權和巴拿馬港口公司一連串荒謬行徑。

長和股價最新報63元，跌4.9%。

相關文章：長和據報擬分拆港口交易股權 中遠海運或於非洲擁更大權益

巴拿馬最高法院於當地時間周四晚間在社交媒體上宣布了裁決，但未提供詳細說明。巴拿馬港口公司表示，該公司及其投資者永久保留法律追究權利，包括訴諸國內及國際法律程序在內的所有權利。

禍及巴國法治和法律確定性

巴拿馬港口公司表示，營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭28年以來，巴拿馬港口公司及其投資者已投資超過18億美元於巴拿馬的基建、科技和人才培育，這一金額是該國其他任何港口營運商投資額的數倍。這些投資創造了數以千計直接及間接的就業機會，造就巴拿馬成為全球認可的港口和物流樞紐。

該公司指裁決不僅破壞巴拿馬港口公司及其特許經營合約，還禍及數以千計直接或間接仰賴港口業務為生的巴拿馬家庭之福祉與安定，也損害該國的法治和法律確定性，指「巴拿馬政府的行為跟其法律和合約框架相悖，自相矛盾，荒謬絕倫」，不但傷害盡責的特許經營者和投資者，嚇怕其他投資者；也勢將持續損害巴拿馬作為可靠司法管轄區的聲譽，削弱其全球具競爭力物流樞紐的地位。該公司又提醒巴拿馬政府，制度和法律之穩定、對合約之尊重，都是可持續發展和法治的重要支柱。

保留法律追究權利 續尋求保持合作

該公司表示，巴拿馬港口公司的特許經營合約經過國際招標程序，過程公開透明。自那時起，巴拿馬港口公司一直秉持開誠佈公的態度，遵守其合約及法律責任，包括全力配合當地政府的各項審計。巴拿馬港口公司在過去一年來，無論事態如何發展，仍然與巴拿馬政府保持合作。因應近期連串事件影響巴拿馬港口公司及其投資者，巴拿馬港口公司及其投資者永久保留法律追究權利，包括訴諸國內及國際法律程序在內的所有權利。 巴拿馬港口公司及其投資者一直尋求與巴拿馬政府合作，再次呼籲大家透過相互尊重的協作和蹉商，以避免造成混亂，並維護為巴拿馬甚至全球提供高質港口服務的特許經營權。

外交部：堅決維護中方企業正當合法權益

外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會時，被問到中方對巴拿馬最高法院判決的評論。郭嘉昆表示，中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

特區政府：港企應認真審視當地投資

特區政府亦表示強烈不滿及堅決反對，政府發言人表示，特區政府強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或其他不合理的手段，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。這亦會嚴重損害當地營商環境，勢必動搖投資者信心，並損害雙邊關係和兩地長遠經濟發展。特區政府重申，巴拿馬政府應尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

政府發言人又指：「基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視其現時及未來在當地的投資。」

