巴拿馬最高法院裁定長和兩港口合同違憲 長和股價急挫逾5%

據彭博報道，巴拿馬最高法院裁定，長和（001）經營巴拿馬運河附近兩個港口的合約違憲。長和股價在消息傳出後「插水」，最多跌逾5%，低見62.8元。

法院於當地時間周四晚間在社交媒體上宣布了這一裁決，但未提供詳細說明。

長和自1997年開始經營這些港口，合約於2021年延長。巴拿馬審計長Anel Flores去年對合約延長提出訴訟，指控該交易使巴拿馬損失超過10億美元的稅收，並且長和的子公司巴拿馬港口公司未能為延長合約取得適當批准。

長和去年3月宣佈出售內地及香港以外43個港口的交易予貝萊德（BlackRock）牽頭財團，當中包括兩個巴拿馬港口。長和去年邀請國有的中遠海運加入洽購港口的財團，尋求交易獲得內地的批准。早前外媒報道指，長和擬安排讓中遠海運集團在對華更友好的地區，如非洲的港口擁有更大股權，而意大利億萬富翁Gianluigi Aponte旗下Terminal Investment Ltd.及貝萊德則可能在其他地方擁有更大控制權。

