港股短線超買借勢調整｜古天后

1月30日，多雲，有一兩陣雨。市場對大型企業在AI相關開支過多仍有憂慮，美股隔晚科技股表現較差，拖累納指一度跌逾2%，收市前則收復大部份失地。道指收市報49071，回升55點或0.11%；標指跌9點或0.13%，報6969；納指最終跌幅收窄至172點或0.72%，報23685。Meta業績理想並唱好前景，抵消AI相關開支增加憂慮，股價急升一成；IBM升5.1%，為最大升幅道指成份股。相反，微軟雲端業務增長前景掀憂慮，加上開支多過預期，股價急瀉10%，為跌幅最大道指成份股，亦為2020年以來最大單日跌幅，市值單日損失3570億美元。雖然美元弱勢MSCI警告印尼企業股權過度集中影響當地股市的可投資性後，雅加達綜合指數昨一度再瀉逾10%，連續兩天觸發停市，惟收市跌幅大幅縮窄至約1%。

金價昨升穿5500美元關口

貴金屬再破頂，貶值交易推動下，現貨金價繼周三勁升4.6%，創2020年3月以來最大升幅後，昨曾攀高3.3%，一舉升穿5500美元關口，高見5595.47美元，但其後急跌5.8%至5104.6美元，尾段挽回大部分失地，但至今早再度回軟，反彈至5500美元水平再回落至5200美元。現貨銀價一度揚升4.3%至121.654美元，齊刷新紀錄，其後一度倒跌8.6%至106.811美元，尾段輕微轉升。景順（Invesco）日本以外亞太區客戶方案主管Christopher Hamilton直言，金價上升速度快並不斷衝破里程碑，顯示投資者對傳統政策工具信心急跌。倫敦期銅曾升10.7%，創16年來最大升幅，高見每噸14531.7美元，其後漲幅縮至約5%。

特朗普指聯儲局應立即減息

美國總統特朗普於社交媒體繼續批評聯儲局主席鮑威爾拒絕減息，損害國家及國家安全，並指聯儲局應立即大幅減息。美國10年期債息最多轉挫3個基點，報4.221厘，對息口較敏感嘅2年期債息倒跌3.4個基點，至3.547厘。美滙指數一度回落0.45%，報96.016，日圓續造好，曾漲0.48%，報152.68兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣急跌6.7%，至83382美元。市場關注伊朗局勢，紐約期油飆升3.5%，每桶收報65.42美元，布蘭特期油自去年9月以來首次漲穿70美元，收市漲3.38%至70.71美元。

港股二萬八關仍未企穩

港股昨日二萬八關得而復失，恒生指數早段低開199點後，一度跌215點見27611低位，其後倒升，曾高見28056超過四年半高位。不過二萬八關未能企穩，收市報27968，升141點或0.42%，成交額3319億元。不過至夜期時段，一度受納指急挫拖累，夜期一度急回，甚至跌穿27600水平，打回原形。其後反彈重返27800水平，ADR及今早黑期於27800水平徘徊，今日大市或低開逾百點。如低開見27800水平未能企穩，有機會回試昨日低位27600，如下破27600，則進一步回調退守至27400-27500。不過港股走勢偏強，料短線唔會進行大幅度調整。

人民幣升值吸資金入港股

近日港股持續走強，主要受惠環球投資者加強美股以外市場配置；加上因美元貶值，港元跟美元掛鈎情況下，變相拉低港股估值，而港股大部份上市企業為內地企業，收入以人民幣為主，人民幣強勢下，變相收入被拉高，這兩個因素同時吸引更多海外資金投放於港股市場。不過二萬八心理關口，未能一時三刻就企穩，加上連升七個交易日後，港股短線呈超買，料短線或先行於二萬八關之下作整固，但調整幅度未必太大，或者可以高位橫行修正超買指標代替調整。踏入業績期後，如企業業績保持平穩，以及展望前景理想，或吸引更多資金入市，其後有望再向上突破。短線恒指支持位為27600/27400/27200，上方阻力為28000/28200/28400。

古天后