SanDisk季績超預期 數據中心業務升逾六成 股價盤後急升近兩成

數據存儲巨頭SanDisk公佈2026財年第二季業績，受惠於AI基礎設施建設帶動的強勁需求，收入按年大增61%至30.25億美元，優於業績指引；毛利率大幅提升至50.9%，按年升18.6個百分點；淨利潤為80.3億美元，按年升672%：調整後每股盈利錄得6.20美元，較去年同期急升404%。

SanDisk今年股價已累升127.19%，業績公佈後，刺激盤後股價急升17.2%，最高見632美元，盤後收報631.9美元，升17.17%。

按業務劃分，數據中心業務表現最為亮眼，收入按年飆升76%至4.4億美元；邊緣計算業務收入為16.78億美元，按年增長63%；消費者業務收入則錄得9.07億美元，按年增長52%。

業績突顯公司執行能力

SanDisk行政總裁David Goeckeler表示，本季度業績突顯公司在優化產品組合、加速企業級SSD部署以及把握市場需求動態方面的執行能力。同時，市場亦清楚認識公司產品在支撐AI以及全球科技體系運行所發揮的作用。

他亦指，公司已進行結構性調整，將供應與持續且具吸引力的市場需求對齊，這將有助推動有紀律的增長，並持續交付領先業界的財務表現。

展望第三季收入料達48億美元

SanDisk預期，2026財年第三季收入將介乎44億至48億美元之間，毛利率預計在65.0%至67.0%區間。此外，每股盈利預期將大幅升至12.00至14.00美元。