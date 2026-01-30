蘋果首季收入破1400億美元創新高 大中華區漲近四成

蘋果公佈2026財年第一季度業績，收入創下新高，達1437.56億美元，亦遠高於去年同期的1243億美元；純利為420.97億美元，按年增長16%；每股收益為2.84美元，高於市場預期的2.68美元。另外，蘋果亦宣佈將派發每股0.26美元的現金股息，將於2月12號支付給截至2月9日股市收盤時登記在冊的股東。蘋果盤後最高升3.9%見268.34，盤後收報259.6元，升0.54%。

產品方面，iPhone收入仍為核心，僅其收入已達到852.69億美元，按年增23%，亦創新季度最佳表現。蘋果CEO庫克表示，iPhone實現有史以來最佳季度表現，需求在所有地理區域均創下歷史新高。另外，蘋果活躍設備安裝基數亦已突破25億部。

Airpods需求高於預期 導致供應短缺

Mac及穿戴設備銷售收入為83.9億及114.9億，分別下滑7%及2%，庫克解釋，全新的AirPods Pro 3因其實時翻譯功能，需求高於預期，導致產品供應短缺，若排除供應鏈因素，該業務本可實現增長。Ipad收入增長6%至86億；服務收入大增13.9%至300億。

地區收入方面，大中華市場收入達到255億美元，按年增長38%，遠超市場218億的預期；美洲、歐洲及亞太區其他市場收入均錄得兩位數增長，分別升11%、12%及18%，收入為585.3億、381.5億及121.4億。日本市場收入僅94.13億美元，增長5%。

第二季度指引高於市場預期 成本上漲尚不影響收入

蘋果預計2026財年第二季度收入將實現13%-16%的按年增長，高於華爾街預期的10%。另外，預計運營支出在184億至187億美元之間，略高於第一財季。

值得注意的是，蘋果今季度毛利率達48.2%，高於市場預期的47.45%。這表明目前存儲晶片、黃金等大宗商品的成本上漲，尚未對蘋果的收入水平產生影響。

