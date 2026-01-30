恒指半日跌498點 紫金國際插10% 山東金跌13% 阿里小米跌2.7%｜港股開市

港股七連升後出現回吐，恒指今早低開182點，最多曾跌536點，中午收報27469點，跌498點或1.78%。成交額1,653.43億元。科指半日跌105點或1.8%，報5735點。

科網股有沽壓，美團（3690）跌0.76%；京東（9618）跌1.39%；騰訊（700）跌1.52%；百度（9888）跌1.73%；阿里巴巴（9988）跌2.71%；小米（1810）跌2.73%；網易（9999）逆市升0.19%。

新世界曾飆11.8%

據彭博報道，巴拿馬最高法院裁定，長和（001）經營巴拿馬運兩個港口的合約違憲。長和半日跌4.37%。

新世界（017）傳易主美資黑石，今早一度升11.8%，高見12.45元，中午收報11.54元，升3.68%。周大福（1929）跌5.69%。

黃金相關股急挫

金價回落至5200美元水平，黃金相關股急挫，紫金礦業（2899）跌8.62%；紫金黃金國際（2259）跌10%；招金礦業（1818）跌8.9%；山東黃金（1787）跌12.9%。另外中國白銀集團（815）亦隨白銀價格下挫，中午跌半成。

新東方（9901）獲大行唱好，半日升3.56%，為最佳表現藍籌。舜宇（2382）逆市升2%，該公司發盈喜，料去年多賺70%至75%。

石藥（1093）與阿斯利康合作開發創新長效多肽藥物，股價跌12%。

0930：Meta及微軟績後表現迴異拖累大市，標指收市跌9點或0.13%，報6969點；納指跌172點或0.72%，報23685點；道指收市則回升55點或0.11%，報49071點；反映中國概念股表現的金龍指數反彈0.35%，報7919點。

Meta收市升10.4%，該集團去年收入及盈利超出預期，並預計今年全年資本支出1150億至1350億美元之間，超出預期。至於微軟則暴跌近10%，該集團同樣收入及盈利超出預期，但上季資本支出大增66%創新高。其餘重磅科技股，Tesla跌3.4%，英偉達升0.52%，Alphabet及蘋果齊升約0.7%。

金價大幅波動，現貨金周三逼近5600美元後，曾跌近6%至5104.6美元，後修復大部分失地，最新回升至5330美元水平。銀價同樣波動，現貨銀在升至121.65美元新高後，一度倒跌逾8%，最新回升至115美元左右。

ATM低開0.55%至近2%

港股方面，恒指低開182點，報27785點。科網股普遍向下，騰訊（700）跌1.12%；阿里巴巴（9988）跌1.9%；美團（3690）跌0.55%；小米（1810）跌1.14%；百度（9888）跌1.22%。

新世界（017）開市升5.57%，報11.75元。彭博昨日引述消息報道，新世界控股股東周大福企業正與黑石集團（Blackstone）深入討論，擬將新世界的控股權出售。新世界其後發公告指，周企獲部分潛在投資者就可能投資新世界的事宜接洽。周大福（1929）低開1.5%。

中鋁夥力拓購巴西鋁業股權

紫金礦業（2899）低開3.51%，該公司擬發15億美元零息可換股債，料所得款項淨額約為15.27億美元，擬用於秘魯阿瑞那項目建設資本開支，剩餘將用於補充流動資金和一般公司用途。紫金黃金國際（2259）跌5.96%；招金礦業（1818）跌3.33%；山東黃金（1787）跌4.35%；中國白銀集團（815）跌2.66%。

中鋁（2600）出資逾42億人民幣，夥力拓收購巴西鋁業股權。股價低開3.32%。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股43.74億港元。盈富基金(2800)、騰訊(700)、小米(1810)分別獲淨買入23.95億港元、8億港元、6.43億港元；中移動(941)、紫金礦業(2899)阿里巴巴(9988)分別遭淨賣出6.46億港元、3.77億港元、3.31億港元。