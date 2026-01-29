內地傳「三條紅線」淡出 融創等內房飆逾兩成 專家：目前應鼓勵金融機構支持

內媒《財聯社》早前引述消息指監管部門已不再要求多數房地產開發商每月上報「三條紅線」相關指標後，刺激多隻內房股今日表現強勢，其中融創中國（1918）及龍光集團（3380）暫升逾23%；世茂（813）升兩成；旭輝（884）及碧桂園（2007）升16%；雅居樂（3383）亦升13%。

「三條紅線」已經不合時宜

對於「三條紅線」的淡出，內媒《新京報》引述了廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，「三條紅線」在目前情況下已經不合時宜，一方面全國房企到位資金連續4年負增長，年均為-17.5%，超過了新建商品房銷售額4年來年均-15.7%的跌幅，而且因銀行「落雨收傘」的慣性操作，金融機構貸款投放已經過度收縮謹慎；另一方面，房企高槓桿、高負債擴張模式正在消退，現在開發貸資金、預售資金都已經實現專款專用、封閉流轉，保障交付沒有問題，風險也降低了很多。

行業調整後 不乏優質房企

李宇嘉更表示，目前應該鼓勵金融機構支持房地產投資，認為行業經過調整後，留存下來的企業在保障交付的同時，轉向打造高品質的「好房子」，不乏經營穩健、風險可控、口碑很好的優質房企，但由於目前需求比較疲弱，開發商銷售和回款尚不穩定，如果融資不支持，可能導致「金融不支持—資金鏈緊張—降價甩賣—預期轉弱—銷售下滑—資金鏈緊張」的惡性循環。

此外，在實際調研中，有些開發商更反映其符合「白名單」條件，但由於該地過去曾發生多宗房企「爆雷」，或銀行已經營策略調整，導致其無法融資。

花旗：內房削債後有望錄顯著盈利

另一方面，花旗發報告指出，內房行業在2025財年面臨大幅減值及毛利率下降的挑戰，但多數房企、尤其是國有企業，預計仍將錄得盈利。該行又指，完成債務重組的公司在債務削減或債轉股後，有望錄得顯著淨利潤，部份公司可能啓動第二次重組計劃。

中銀國際則指，當前房地產行業仍然面臨一定壓力，但預計2026年首季可能會有適當的政策調整，若政策思路清晰、調整有力，第二季市場下行幅度或出現收窄，今年內房板塊具有一定配置價值。

