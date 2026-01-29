內地豬肉龍頭牧原股份招股 集資近107億 入場費3939元

內地豬肉龍頭企業牧原股份（2714）今日（29日）起至下周三（3日）招股，擬發行2.74億股H股，一成香港公開發售，招股價最高39元，集資最多約106.9億元，每手100股，入場費3,939.34元，將於2月6日正式掛牌，摩根士丹利、中信証券及高盛為聯席保薦人。

H股較A股折讓23%

牧原股份已在內地上市，其A股（002714）昨日收報45.14元人民幣，折合約50.64港元，即牧原股份H股較A股最少折讓23%。該股引入Charoen Pokphand Foods、豐益、中化香港、香港豫農國際、富達基金、加皇環球資產管理（亞洲）、Perseverance Asset Management、上海高毅及華泰資本投資有限公司（與高毅場外掉期有關）、平安人壽保險、大家人壽、UBS AM Singapore、美的發展控股BVI、Millennium及Jane Street為基石投資者，認購金額合共6.85億美元。

全球第一大生豬養殖企業

招股書指出，牧原股份採取的垂直一體化商業模式，已覆蓋生豬育種、生豬養殖、飼料生產、屠宰肉食的生豬全產業鏈條。根據弗若斯特沙利文統計，自2021年起，按生豬產能及出欄量計量，集團是全球第一大生豬養殖企業，生豬出欄量連續四年全球第一。按生豬出欄量計算，全球市場份額從2021年的2.6%增長到2024年的5.6%，於2024年已經超過第二至第四的市場參與者的合計市場份額數。

此外，集團自2019年開始進軍生豬屠宰肉食業務，按屠宰頭數計量，於2024年的屠宰與肉食業務位列全球第五、中國第一；按照收入計量，2021年至2024年間屠宰肉食業務的收入複合年均增長率居於中國大型同行業企業之首。

去年9個月盈利增34%

業績方面，截至去年9月底止9個月，收入錄1,117.9億元（人民幣，下同），按年增16%；期內盈利151.12億元，按年增34%。

招股書又提到，集團持續維持穩健現金流，截至2024年及2025年9月30日止9個月，分別錄得經營活動現金流入淨額375.43億元及285.8億元；而2022至2024年累計經營活動現金流入淨額已經1.6倍覆蓋累計資本性支出（指購建固定資產、無形資產及其他長期資產支付的現金），僅計2024年，經營活動現金流入淨額更是資本性支出3倍。

至於是次集資所得款項淨額用途，約60%用於挖掘海外機遇擴大商業版圖；約30%用於通過研發投入推動全產業鏈技術創新；約10%則用作營運資金及一般企業用途。

