中國私立醫療機構卓正醫療招股 入場費3363元 引入4名基石投資者

股市
更新時間：11:26 2026-01-29 HKT
發佈時間：11:26 2026-01-29 HKT

中國私立醫療服務機構卓正醫療（2677）由今日（29日）起至下周二（3日）招股，擬發行475萬股，一成香港公開發售，招股價57.7元至66.6元，集資最多3.16億元，每手50股，入場費3,363.58元，將於2月6日正式掛牌，海通國際及浦銀國際為聯席保薦人。

該股引入Health Vision、金域醫學檢驗、明略科技（2718），以及小鵬汽車（9868）聯合創始人何小鵬全資擁有的Galaxy Dynasty為基石投資者，投資金額合共約9,078.76萬港元。

重點服務中高端醫療服務市場

招股書指出，集團戰略重點是服務中高端醫療服務市場，目標群體是具有較強購買力及偏好更個性化護理的大眾富裕人群（人均年可支配收入超過20萬人民幣）。於2024年，私立中高端醫療服務機構佔中國中高端醫療服務市場總收入約66.5%，以及佔中國醫療服務行業總收入約5.6%。

根據弗若斯特沙利文的資料，中國私立中高端醫療服務市場的總收入由2020年1,930億元（人民幣，下同）增長到2024年的4,263億元，複合年增長率為21.9%，預計2024年至2029年將繼續以14.3%的複合年增長率增長，到2029年達到8,314億元。在私立中高端醫療服務分部中，按2024年收入計，集團是中國第三大私立中高端醫療服務機構，市場份額為2%。在更廣泛的中高端醫療服務市場中，集團於2024年市場份額約0.1%。

目前集團在中國各地擁有及經營19家醫療服務機構，包括17家診所和兩家醫院。此外，在新加坡經營4家全科診所及在馬來西亞經營1家全科診所。所有的醫療服務機構均為以「卓正醫療」品牌運營的私立營利性醫療服務機構，收入主要來自提供醫療服務，包括實體醫療服務和線上醫療服務。

去年首8個月盈利升60%

業績方面，去年首8個月收入錄6.96億元，按年升13%；期內盈利8,545.2萬元，按年升60%。

至於是次集資所得款項淨額用途方面，約35%用於通過打造一個醫療人工智能應用的專業人才庫、與科研機構及公司開展戰略合作及外部採購，同時其內部信息及數據技術部門對其自身的信息技術系統進行改進，部署人工智能先進技術來革新醫療服務及提高運營效率；約30%用於升級現有醫療服務機構及設立新的醫療服務機構；約25%用於在適當機會出現時收購一線城市及新一線城市中業績良好的醫療服務機構；以及約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

