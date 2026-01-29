港股六連升後 高位先作整固｜古天后

1月29日，短暫時間有陽光，稍後漸多雲，有一兩陣微雨。隔晚美國聯儲局議息，此前美股隔晚早段曾做好，標指曾再破頂，升越7000大關，其後幾乎持平收市，微跌不足1點，報收6978。美市收市，道指報收49015，升12點或0.02%，納指升40點或0.17%，報23857。與此同時，美國總統特朗普表示唔擔心美元下跌，並警告可能對伊朗發動攻擊，刺激現貨金價今早於亞洲時段曾逼近5,600美元。

荷蘭半導體設備生產商艾斯摩爾（ASML）訂單破頂及南韓記憶晶片巨擘SK海力士（SK Hynix）業績優於預期，帶動Nvidia股價收市升1.6%，應用材料漲1.2%，德州儀器唱好前景，股價急升近一成。艾斯摩爾於荷蘭股價再升逾7%至紀錄新高，但收市倒跌1.9%。Meta及微軟於周三收市後公布業績，股價分別回吐0.6%和升0.2%，但Meta續後股價一度急升近一成。亞馬遜宣布裁減1.6萬個職位，冀提升效率，股價倒跌0.7%。星巴克發出的全年同店銷售指引好過預期，股價先升後跌0.6%。

聯儲局議息後如市場預期維持利率不變，美國10年期債息曾轉升5基點，至4.273厘，對息口較敏感2年期債息倒漲2.9基點，至3.598厘。此外，日本40年超長期國債拍賣的市場反應理想，帶動該年期國債孳息降2個基點，至3.915厘，進一步從上周的4.215厘紀錄高位回順。美滙指數扭轉4天跌勢，反彈0.59%至96.79，日圓挫1.22%，至154.05兌每美元。

港股支持位上移至27000

美元持續走軟，利好中港股市，港股昨日連升第六個交易日，並升至四年半高位。恒指高開198點後升幅擴大，收市升699點，以全日高位27826點收市，成交額增至3615億元，配合升勢。不過至夜期時段則見回吐，夜期及ADR回吐逾200點，料今早大市低開。由於港股昨日已突破，並升穿去年10月高位，如今早低開後，回吐壓力不大，恒指回試支持位，後市仍有條件繼續向上。

隔晚美聯儲局議息，一如市場所料利率維持不變，會後聲明指經濟活動一直穩步擴張；與通脹相比，聯儲局亦降低對勞動力市場擔憂，表示失業率已經喺一定程度上表現出穩定跡象，但就業增長仍處於低點。值得留意係聲明中，刪除勞動力市場疲弱風險高於通脹加劇表述，表明隨着官員們認為聯儲局喺低通脹及充分就業兩個目標上更加平衡，政策制定者應採取更耐心態度。對於未來息口路徑，FOMC幾乎未有給予任何明確指引，僅指出政策利率進一步調整幅度及時間，將取決於即將公布嘅數據及經濟前景，暗示對未來潛在利率調整採取更審慎立場。市場預期，聯儲局最快要等到6月先會再次減息，即喺鮑爺完成任期前，利率或一直維持不變。

由於FOMC並未對短期利率走向作任何啟示，市場焦點再回到企業業績表現及經擠數據方面。而金價則持續破頂，金價一度逼近5,600美元後升勢回順，目前仍於5,500美元之上。估計港股可維持強勢，不過今日為期指結算，料今日波幅或略為收窄，港股或先於高位整固。短線港股支持位將上移至27000水平，至於短線阻力約為28000水平。今日大市支持為27600/27400，上方阻力為28000。

古天后