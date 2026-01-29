恒指七連升累漲1481點 曾叩兩萬八 金融及內房股向上 龍湖升6% 專家料高位震盪｜港股收市

美國聯儲局一如市場預期維持現有利率不變，且聯儲局官員對暫緩減息的立場大致達成共識，美股隔晚表現靠穩，而港股於在期結日則低開高走，在內房股和金融股帶動下，恒指七連升，一度升穿28000大關，雖最終未能企穩，但仍收報27968點，升141點，七日累升1481點，續創逾4年半高位。大市成交3319億元；北水中止4日流出趨勢，轉淨流入43.73億元。

恒指周四低開199點，跌幅最多跌至215點，觸底後隨即反彈，午後最多倒升230點，報28056點，尾市稍微回順，最終全日收報27968點，升141點，28000關得而復失。國指收報9552點，升40點。科指跑輸大市，收報5841點，跌59點。

內房傳不需上報三條紅線 融創飆29%

內媒報道，房企三條紅線不再要求上報，同時多家頭部房企的債務化解行動獲實質性進展，招銀國際亦預期，內地將會繼續出招提振內房。內房股維持強勢，融創中國（1918.）大漲29.1%，收報1.33元；富力地產（2777）漲20.8%，收報0.64元；佳兆業（1638）飆升20%，收報0.102元；萬科企業（2202）漲8%，收報4.04元；龍湖（960）揚5.8%，收報10.44元；華潤置地（1109）揚4.6%，收報31.18元。

金融股支撐大市，中國平安（2318）升3.3%，收報73.3元；友邦（1299）升2.4%，收報90.95元；建行（939）漲1.6%，收報8.16元；滙控（005）揚不足0.1%，收報137.6元。

美國加大對伊朗的軍事部署，並考慮發動空襲，中東緊張局勢升溫，國際油金價格繼續飆升。石油股多數續強，中海油（883）漲1.3%，收報24.98元；中石油（857）升1.5%，收報9.39元。不過黃金股則走勢不一，紫金（2899）向上3.1%，收報46.14元；同系的紫金國際（2259）回落3.3%，收報244.8元；山東黃金（1787）亦升0.9%，收報51.65元。

金沙績後挫8%

金沙中國（1928）第四季度EBITDA低於預期，股價逆市大跌8%，收報17.34元，為表現最差藍籌股。其他濠賭股亦走弱，銀娛（027）挫4%，收報40.5元；美高梅中國（2282）下滑2.6%，收報12.5元；永利澳門（1128）跌2.2%，收報5.8元。

個股方面，半新股英矽智能（3696）揚9.7%，收報65.5元，創上市以來新高。新東方（9901）去年11月底季度業績勝預期，教育板塊業務跌幅收窄，股價走高3%，收報46.04元；同系的東方甄選（1797）截至去年11月底中期扭虧為盈，錄得淨利潤2.39億元人民幣，東方甄選股價急升14.2%，收報25.24元。玖龍紙業（2689）發盈喜，料中期盈利至少多賺2.1倍，股價升9.7%，收報8.18元。

植耀輝料兩萬八難維持 升市不全面

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股維持升市主要由於資金仍在追捧中資金融股，推動市場表現向好，不過升勢並不全面，特別是科技股表現一般，如果後市資金繼續集中在某些板塊，恒指短期內重上28000關不難，惟整體升勢可能難以持久。他續指，恒指本月已經累升9%，幅度相當大，後市有機會在高位呈現大漲小回的格局。

—————

恒指今早低開199點後，反覆回升，最高曾見27981點，距離兩萬八關僅一步之遙，截至中午亦以近高位收市，報27971點，升145點或0.52%，半日成交1,719億元；科指方面，中午報5861點，續跌38點或0.65%。

友邦及建行領漲 紫金升4%

重磅藍籌股中，金融股支撐大市，友邦（1299）及建行（939）分別升1.9%及1.5%，滙控（005）亦升0.7%；此外，金價高企下，紫金（2899）大升4%，上述4股合共為恒指進賬約80點升幅。

單計股價變幅，龍湖（960）半日升5.6%，為最佳表現藍籌，其他藍籌內房如中海外（688）及潤地（1109）亦分別升4.3%及3.9%，物管股華潤萬象生活（1209）亦升近3%。此外，信義玻璃（868）亦升逾半成。

中銀國際料內房具一定配置價值

消息面上，內媒《財聯社》引述消息指，監管部門已不再要求多數房地產開發商每月上報「三條紅線」相關指標。不過，部分已出現嚴重流動性危機的「出險房企」，仍須向地方專班組定期匯報資產負債率等核心財務數據。

另一方面，中銀國際指當前房地產行業仍然面臨一定壓力，但預計2026年首季可能會有適當的政策調整，若政策思路清晰、調整有力，第二季市場下行幅度或出現收窄，今年內房板塊具有一定配置價值。

—————

美國聯儲局一如預期維持利率不變，委員以10比2的投票比例通過此次的利率決定，當中理事米蘭和沃勒持反對意見，二人均支持降息25個基點；值得留意的是，沃勒為下任聯儲局主席的熱門人選之一。另一方面，中東局勢持續升溫，美國總統特朗普在社交媒體上表示，一支龐大艦隊正前往伊朗，並已準備好迅速執行任務，若有必要將展現猛烈攻勢，希望伊朗能迅速回到談判桌，達成一項公平且合理的協議。

美股晶片及存儲等AI相關股炒上

美股三大指數周三變動不大，其中道指升12點或0.02%，報49015點；納指亦升40點或0.17%，報23857點；標指則跌不足1點，報6978點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三升0.32%至7892點。不過，金價走勢繼續強勢，一度破頂高見5,598美元，暫報5490美元水平；銀價亦曾高見119.44美元，暫報117.78美元。

焦點股中，晶片及存儲等AI相關股炒上，其中英特爾（INTC）升逾11%、美光科技（MU）升逾6%；西部數據（WDC）升逾10%；SanDisk Corp（SNDK）升逾9%；Rambus（RMBS）升逾7%；希捷科技（STX）更升逾19%。

金沙中國上季盈利按年跌10%

港股方面，恒指低開199點，報27627點。科網股普遍回吐，阿里巴巴（9988）開市跌1.4%；騰訊（700）跌1%；美團（3690）及小米（1810）亦跌1%；京東（9618）則跌2.3%，百度（9888）跌1.2%。

藍籌股中，金沙中國（1928）公布，根據美國公認會計原則，上季盈利按年跌10%至2.13億美元，收入增16%至20.5億美元，經調整物業除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則按年升約6.5%至近6.1億美元。該股開市報17.9元，跌近5%。

黃金股續造好 紫金雙雄再向上

黃金相關股繼續造好，赤峰黃金（6693）升逾6%；山東黃金（1787）升4.5%、招金（1818）升3%；紫金礦業（2899）及紫金黃金國際（2259）均升近2%；中國白銀（815）則升3.7%。

個股消息中，東方甄選（1797）公佈截至去年11月底止中期收入增5.7%至23.12億人民幣；淨利潤錄2.39億人民幣，扭虧為盈，去年同期則蝕約9,680萬元人民幣。該股開市報22.5元，升1.8%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股34.27億元，騰訊（700）、泡泡瑪特（9992）、長飛光纖（6869）分別獲淨買入12.09億元、7.34億元及2.98億元；而盈富基金（2800）、阿里（9988）及紫金礦業（2899）分別遭淨賣出23.17億元、9.45億元及8.54億元。