高盛明確判斷中港股市「慢牛格」 核心動力不同去年 籲關注4大方向

高盛首席中國經濟學家閃輝表示，該行預計香港今年GDP增速將從去年的3.3%回落至2.4%，但對香港消費市場仍持樂觀態度，而增速下調的核心原因在於進出口領域的均值回歸。香港作為開放型經濟體，轉口貿易佔比高，去年淨出口對經濟的拉動作用強勁，今年這一貢獻將大幅減小，從而拖累整體經濟增速。

維持高配A股與港股建議

對於港股與A股走勢，高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，該行明確判斷未來12個月市場將呈慢牛格局，維持高配A股與港股的投資建議。他表示，按最新收盤價測算，港股未來潛在回報約14%，A股以滬深300指數為基準的預期回報達11%，兩者在亞太區市場具顯著配置價值。



至於市場回報的核心驅動力，劉勁津強調今年與去年截然不同。2025年MSCI中國指數30%的回報由估值收復推動，而2026年將切換為盈利增長驅動。背後邏輯在於當前港股動態市盈率約13倍，A股滬深300指數約15倍，均已回到歷史平均水平，後續估值進一步擴張空間有限。高盛預計，今年上市企業盈利按年增速將達14%，較去年4%的水平大幅提升。

海外投資者增配空間較大

資金流動性方面，劉勁津認為今年國內個人投資者將帶來2萬多億元增量資金，機構投資者增量資金約1萬億元，兩者合計約3萬億元。部分資金將流入香港市場，推動南向資金全年總流入達2,100億美元，再創新高。同時，海外投資者對中國股票配置仍處謹慎區間，後續增配空間潛力較大。

AI產業鏈是最重要增長主題

板塊配置上，劉勁津建議關注四大方向，一是AI產業鏈，亦是今年最重要的盈利增長主題，覆蓋軟件、硬件及上下游配套環節，預計未來數年每年為上市企業盈利帶來2%至3%的貢獻，也是海外投資者最關注的板塊；二是出海相關板塊，不僅限於商品出口，醫藥CMO業務、旅遊服務等服務業出海已成新亮點；三是「反內卷」受益板塊，原材料等上游板塊毛利處於歷史低位，政策利好有望推動盈利修復；四是互聯網與保險板塊，互聯網板塊具備業務韌性與盈利修復潛力，保險板塊可間接參與股市增長紅利。

同時，他給出MSCI中國指數年底目標價100點，以昨日87點收盤價計算，仍有13%至14%的回報空間，恒指則暫未給出明確目標價。劉勁津補充，今年上市公司股東現金回報總量預計將達4萬億元，創歷史新高，按總市值測算對應約3%的回報率，在全球市場具備競爭力。

料美聯儲6月、9月各降息一次

閃輝表示，高盛預計美國今年實質GDP增速達2.9%，大幅高於市場共識的2.1%；中國經濟增速預測為4.8%，亦高於市場預期的4.5%。



對於美國經濟的樂觀判斷，她指具三大支撐因素，包括關稅對經濟拖累減弱、「大而美」法案效應顯現，以及美股上漲帶來的財富效應。同時，美國核心PCE通脹料於年底回落至2%的政策目標水平，高盛預計美聯儲將於6月、9月各降息一次。

內地資金料重點「投資於人」

中國經濟方面，閃輝強調當前正處於尋找增長新動能的關鍵階段。外需層面，儘管對美出口佔比回落至10%以下，但憑藉成本優勢與稀土產業鏈掌控力，對發展中國家出口增長強勁，預計未來三年出口年增長5%至6%；內需領域方面，房地產調整尚未見底，但對GDP拖累將從過去兩年的2個百分點收窄至1.5個百分點，而消費市場雖增速偏弱，但服務消費表現優於商品消費，工資增速回升與居民信心改善已成積極信號。



政策端方面，高盛預計內地央行今年將兩次降息，合計20個基點，廣義財政赤字亦將擴張1.2個GDP點，資金將重點投向科技新基建、城市更新及教育、醫療、養老等「投資於人」領域。此外，內地PPI通脹將從去年的負2.6%回升至負0.7%，年底有望轉正；人民幣走勢維持樂觀，預計今年年底美元兌人民幣匯率將達6.85，未來數年將以每年2%至3%的幅度穩步升值。