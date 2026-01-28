港股企穩二萬七 勢再破前頂｜古天后

1月28日，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光。美國聯儲局今晚開始舉行兩日議息會議，美股周二個別發展。醫療保險股UnitedHealth業績後急跌兩成，拖累道指大幅低開308點後，跌幅擴大至最多549點，低見48862，道指收市跌408點或0.83%，報49003；標指升28點或0.41%，報6978；納指升215點或0.91%，報23817。

美國總統特朗普早前威脅奪取格陵蘭，以及市場開始質疑有關聯儲局獨立性，令美元資產「貶值交易」重燃，加上市場揣測華府可能與日本聯手干預日圓滙價。美元匯價連跌4日，並跌至2022年3月以來低位。地緣政治局勢緊張，美軍宣布將於中東舉行空軍演習，避險情緒升溫推動現貨金價再破頂，最多曾升3.57%，高見5187.2美元，現貨銀價一度彈升逾9%，高見113.467美元。

醫保支付費率或凍結 UnitedHealth暴跌

美企最新業績個別發展，通用汽車（GM）唱好盈利前景並計劃加碼回饋股東，股價收市升8.8%。波音公司雖然連續兩季錄得正現金流，但股價倒跌1.6%；聯合包裹（UPS）全年業績預測勝預期，股價反覆靠穩。UnitedHealth股價暴跌19.6%，為跌幅最大道指成份股，總統特朗普政府提議凍結聯邦醫療保險支付費率，要求2027年醫保優良計劃（Medicare Advantage）淨平均支付增幅為0.09%，加上UnitedHealth去年第四季收入及本年度收入預測均遜預期，都拖累其股價表現。亞馬遜股價升2.6%，為表現最強道指成份股，微軟及思科同揚2.2%，蘋果及英偉達都進賬1.1%。

美國10年期債息曾升2.8個基點，至4.242厘，對息口較敏感嘅2年期債息則降2.1個基點，至3.569厘。美滙指數一度急瀉1.54%，至95.55，日圓再彈1.36%，至152.11兌每美元，日本財務大臣片山皋月表示，有需要時會與美國緊密協調，就滙率波動採取適當行動。加密貨幣「一哥」比特幣反覆轉升2.42%，至89417美元。寒流侵襲美國，紐約期油回升2.9%，每桶收報62.39美元，布蘭特期油漲3.02%，收報67.57美元。

日本倘大幅加息 提防套利交易大量平倉

至於港股昨日連續第五個交易日上升，更擺脫之前四個交易日反彈，四日僅累升278點，日線均出現陰燭嘅狀況，昨日明顯轉強，高開高走，全日終以大陽燭收市。恒指昨日高開即重越二萬七關，盤中一度升423點，高見27188高位，收市升361點，報收27126，距去年10月高位27381僅差255點。昨晚夜期時段保持強勢，夜期回升117點重返日市高位，今早黑期更已升穿27200水平，料今早大市高開，於人民幣強勢下，港股有機會再挑戰前頂，再創52周高。

事實上，當外圍其他股市已相繼創歷史新高之際，港股相對落後，不少投行對中資股前景睇法樂觀，而目前不少互惠基金相對認低配中資股，今年稍後時間料將持續增持中資股，中港股市可睇高一線。值得留意係日本財政及政治不穩定，為日圓匯率添壓力。雖然近日盛傳日美聯手入市干預，但如日圓匯價反彈短暫，證明干預失效，日圓往後跌勢可能更急。日圓貶值，令日債乏人問津，債價下跌令債息飆升，全球日圓融資鏈一旦斷裂，勢將令估值高企嘅美元資產急跌，最終日本或被迫大幅加息應對。一旦日本被逼大幅加息，日圓套利交易大量平倉風險外溢全球，非但亞洲當災，全球股市齊攬炒，不得不提防黑天鵝突擊。不過暫時中港股市表現尚算硬淨，喺估值相對其他主要股市仍低下，具有更佳安全邊際，即使外圍股市大幅回調，港股跟隨震盪，不僅受影響較少，同時亦係低吸好機會。是日恒指支持27150/27000/26850；阻力27350-27400，下一阻力27500/27550。

古天后