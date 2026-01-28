Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美滙急挫 金價再破頂 恒指高開198點 鳴鳴很忙首掛升88%｜港股開市

股市
更新時間：09:25 2026-01-28 HKT
發佈時間：09:25 2026-01-28 HKT

美國總統特朗普再發表震撼市場的講話，拒絕承認美元急挫，並指美元「表現良好」，當被問到是否擔心美元貶值時，表示「我希望美元回歸自身應有水平，這是合理的做法」，甚至暗示他可以操控美元匯率，「讓它像搖搖（Yo-yo）一樣漲跌」。受消息影響，美滙指數急挫，曾低見95.55，創2022年2月中以來低位，今早輕微回升，暫報96水平；此外，現貨金價再創新高，高見5,202美元，白銀價格亦曾見114.39美元。

美股三大指數周二個別發展，其中道指收市跌408點或0.83%，報49003點；標指升28點或0.41%，報6978點；納指升215點或0.91%，報23817點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二亦升0.48%至7866點。

金價高企 赤峰黃金升逾4%

港股方面，恒指今早高開198點，報27325點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.35%；騰訊（700）升0.99%；美團（3690）升0.47%；小米（1810）無起跌；京東（9618）亦升1.5%，惟百度（9888）逆市跌0.4%。

金價高企，相關股繼續造好，赤峰黃金（6693）升4.5%；招金（1818）升2.6%；山東黃金（1787）、紫金礦業（2899）及紫金黃金國際（2259）亦升逾2%；中國白銀（815）則升2.6%。

鳴鳴很忙國際發售超購43倍

新股方面，鳴鳴很忙（1768）今日正式掛牌，該股公開發售部分錄約1,898倍超購，一手中籤率3%，國際發售超購43倍。該股開市報445元，大升88%。

雲知聲料大模型相關收入增逾1057%

個股消息中，雲知聲（9678）預期2025年度實現大模型相關業務收入合計約6億至6.2億人民幣，按年增長約1057%至1095%。集團表示，大模型相關業務收入數據僅反映部分業務表現，期內整體收入料約11.8億至12.4億元，按年增長26%至32%。該股開市報243元，升10.5%。

曹操出行折讓近9%配股

此外，曹操出行（2643） 擬配售1,200萬股，集資3.9億元，相當於經擴大已發行股份總數近2.1%，每股配售價32.46元，較上日收市價35.66元折讓近9%。該股開市報34.96元，跌2%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股6.35億元，騰訊（700）、國壽（2628）及長飛光纖光纜（6869）分別獲淨買入10.24億元、5.11億元及3.55億元；而中移動（941）、紫金礦業（2899）及中芯國際（981）則分別遭淨賣出11.47億元、8.43億元及5.53億元。
 

