恒指大升699點 創近4年半高 滙豐騰訊阿里升2% 紫金國際飆8.7%｜港股收市

美國總統特朗普最新發言震撼市場，美匯指數曾跌至近4年低位，美元的走弱有助港股，加上在金融股和科網股及「中特估」 板塊走強，恒指在期指結算日前夕高開後愈升愈有，並以全日最高位收市，收報27826點，升699點，恒指連升6日，累升1339點，並為去年5月以來最長升浪。恒指不僅升穿去年最高位27381點，並創近4年半高位。大市成交大增至3615億元，為去年10月14日以來最多。不過北水繼續趁機食糊，轉流出34.27億元，連續第四日淨流出。

恒指高開199點後，早段升幅曾收窄至132點，惟觸底後隨即反彈，並愈升愈收，更以全日最高位收市，收報27826點，升699點。國指收報9512點，升267點；科指收報5900點，升145點。

科網股紛紛向上支撐大市。重磅股阿里巴巴(9988)揚2.1%，收報173.5 元；騰訊（700）漲2.3%，收報621 元；美團（3690）升1.9%，收報98.35 元；快手（1024）走高4.4%，收報82.3 元。

金融股續強勢 友邦揚2.8%

息口敏感的金融股維持強勢。恒生銀行周二正式退市，滙控(005)走高2.2%，收報137.5 元，一股貢獻恒指近58點；友邦（1299）揚2.8%，收報88.85元；工商銀行（1398）升3.6%，收報6.59元；中國平安（2318）漲1.8%，收報70.95元。

美國將在中東地區舉行一場為期數攻的空軍戰備演習，地緣政治緊張局勢加劇，及被視為對伊朗施加軍事壓力，加上摩根大通報告指出，全球資金正大碼加注大宗商品市場，金價再破頂，其他資源股亦見走強。黃金股中紫金（2899）向上3.1%%，收報44.76元；同系的紫金國際（2259）飆升8.7%，收報253.2元；山東黃金（1787）揚8.7%，收報51.2元。

中鋁彈升12% 中石油升5%

資源股中，中國宏橋（1378）彈高7.3%，收報40.22元，為表現最佳藍籌股；中國鋁業（2600）大升12.7%，收報15.06元。「三桶油」亦表現亮眼。中海油（883）升4.9%，收報24.66元；中石油（857）向上5%，收報9.25 元；中石化（386）漲3.6%，收報5.45 元。

內房萬科（2202）兩債券獲展期，債務化解取得重大進展，及券商唱好今年內地樓市政策持續加碼，內房股集體上漲，萬科走高3.6%，收報3.74 元；龍湖（960）升3.2%，收報9.87 元；華潤置地（1108）漲4.6%，收報29.8 元；中海外（688）升1.5%，收報13.79 元。

央企加力推進AI 中電信升6.3%

國資央企將更大力度推進「AI+」專項行動，切實當好中國智算基礎設施的重要供給者 ，正大力發展的AI業務電訊股中，中國電信 (728)揚6.3%，收報5.42 元；中國聯通 (762)漲4.9%，收報8.1 元；中國移動 (941)升3.1%，收報80.9 元。

個股方面，首掛新股鳴鳴很忙（1768）收報400元，較招股價236.6元大升69.1%，不計手續費一手賺16340萬元。

蜜雪遭削評級 逆市跌10.9%

雲知聲（9678）預告，2025年度實現大模型相關業務收入合計約6億至6.2億人民幣，按年增長約1057%至1095%。該股大升73.8%，收報382元。曹操出行（2643）折讓近9%配股集資，曹操出行逆市跌0.4%，收報35.52元。蜜雪集團(2097)遭瑞銀評級下調至「中性」，蜜雪逆市急跌10.9%，收報397.6元。

---

恒指今早高開198點後，走勢持續強勁，升幅一度擴大至660點，高見27786點，截至中午報27725點，升598點或2.21%，半日成交1,963億元。科指方面，中午報5854點，升100點或1.74%。

騰訊及阿里等科網股齊向上

重磅藍籌股中，滙控（005）半日再升2.7%創新高，單隻股份已為恒指貢獻68點，同時騰訊（700）及阿里巴巴（9988）亦分別升2.14%及1.65%，力撐大市。其餘科網股亦見集體上升，京東（9618）升2.11%；小米（1810）升1.41%；美團（3690）升1.14%；百度（9888）亦升0.39%。

相關文章：滙豐股價再創新高 艾橋智發表「致香港的公開信」 稱恒生開展新篇章

中海油及中石油升逾半成

單計藍籌股變幅，信義玻璃（868）升6.2%，成表現最好藍籌；中海油（883）升5.9%；中國宏橋（1378）升5.71%，該股受惠於鋁供應緊張等因素，令鋁價持續上漲。此外，泡泡瑪特（9992）亦升5.55%，該股近期連日回購，彰顯其發展信心。

另一方面，美國中央司令部宣佈將舉行為期數天的空軍軍備演習，被視為對伊朗施加軍事壓力。受到消息影響，國際油價上升，除了中海油向上外，中石油（857）及中石化（386）亦造好，分別升5.45%及3.8%。

內房受惠萬科債務化解有進展

此外，受惠於萬科債務的化解取得進展，以及今年內地樓市政策持續加碼，內房股集體上漲，萬科（2202）半日升2.49%；中國金茂（817）升7.95%；綠城中國（3900）升6.71%；碧桂園（2007）亦升1.89%。

個股方面，今日上市的鳴鳴很忙（1768）一度升88%，高見445元，其後輕微回落，中午收報403元，升70.33%。

---

美國總統特朗普再發表震撼市場的講話，拒絕承認美元急挫，並指美元「表現良好」，當被問到是否擔心美元貶值時，表示「我希望美元回歸自身應有水平，這是合理的做法」，甚至暗示他可以操控美元匯率，「讓它像搖搖（Yo-yo）一樣漲跌」。受消息影響，美滙指數急挫，曾低見95.55，創2022年2月中以來低位，今早輕微回升，暫報96水平；此外，現貨金價再創新高，高見5,202美元，白銀價格亦曾見114.39美元。

美股三大指數周二個別發展，其中道指收市跌408點或0.83%，報49003點；標指升28點或0.41%，報6978點；納指升215點或0.91%，報23817點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二亦升0.48%至7866點。

金價高企 赤峰黃金升逾4%

港股方面，恒指今早高開198點，報27325點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.35%；騰訊（700）升0.99%；美團（3690）升0.47%；小米（1810）無起跌；京東（9618）亦升1.5%，惟百度（9888）逆市跌0.4%。

金價高企，相關股繼續造好，赤峰黃金（6693）升4.5%；招金（1818）升2.6%；山東黃金（1787）、紫金礦業（2899）及紫金黃金國際（2259）亦升逾2%；中國白銀（815）則升2.6%。

鳴鳴很忙國際發售超購43倍

新股方面，鳴鳴很忙（1768）今日正式掛牌，該股公開發售部分錄約1,898倍超購，一手中籤率3%，國際發售超購43倍。該股開市報445元，大升88%。

雲知聲料大模型相關收入增逾1057%

個股消息中，雲知聲（9678）預期2025年度實現大模型相關業務收入合計約6億至6.2億人民幣，按年增長約1057%至1095%。集團表示，大模型相關業務收入數據僅反映部分業務表現，期內整體收入料約11.8億至12.4億元，按年增長26%至32%。該股開市報243元，升10.5%。

曹操出行折讓近9%配股

此外，曹操出行（2643） 擬配售1,200萬股，集資3.9億元，相當於經擴大已發行股份總數近2.1%，每股配售價32.46元，較上日收市價35.66元折讓近9%。該股開市報34.96元，跌2%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股6.35億元，騰訊（700）、國壽（2628）及長飛光纖光纜（6869）分別獲淨買入10.24億元、5.11億元及3.55億元；而中移動（941）、紫金礦業（2899）及中芯國際（981）則分別遭淨賣出11.47億元、8.43億元及5.53億元。

